Meta, antes Facebook, es el rey de las redes sociales. Facebook, WhatsApp e Instagram encabezan las listas de las redes sociales con más usuarios. A enero de 2023, Facebook encabeza el ranking con casi 3.000 millones de usuarios activos mensuales. WhatsApp e Instagram tienen más de 2.000 millones cada una. Sólo les hace sombra YouTube, con 2.514 millones y WeChat con 1.309 millones.

Con todo, Meta quiere vencer a Twitter en su propio terreno. Y para ello ha lanzado Threads.

Su nombre lo dice todo. Threads en inglés significa hilos. Y los hilos son una de las señas de identidad de Twitter, una red social que goza de popularidad pese a no tener tanto usuarios como el resto. Cualquier cosa que ocurra dentro de Twitter tiene repercusión en el mundo físico. Declaraciones de un político o famoso, los temas de los que se hable ese día, los cambios que haga Elon Musk para hacer Twitter rentable y hacer enfadar a sus usuarios, un comentario que se vuelva viral…

Meta quiere una red social así. Una referencia para los medios de comunicación y para el resto de redes sociales. Y su intento para lograrlo se llama Threads. O mejor dicho, Threads by Instagram, tal y como indica su página oficial threads.net. Ya en funcionamiento pese a que todavía no podemos descargar la aplicación. Aunque por ahora, es más un fondo de pantalla que una página funcional.

Cuándo podrás descargar Threads

Aprovechando la enésima crisis de Twitter, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha decidido anunciar que su próxima aplicación estará disponible el jueves 6 de julio. Todavía no sabemos si el lanzamiento será global o exclusivo para Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que la app fue publicada en la App Store de Apple el 3 julio ( en su versión 289) y que se podrá descargar a partir del 6 de julio. Por ahora, puedes apuntarte a una lista para cuando esté online, pero tal vez no te gusten sus requisitos de privacidad.

Sin embargo, es inevitable que Threads vaya a estar disponible para todo el mundo, ya que está traducida a varios idiomas. Entre ellos español. Caso aparte es su lanzamiento para Android. En su página oficial se puede encontrar un Coming soon for Android. Y hay quien ya ha tenido acceso a la app en versión de pruebas. Pero todavía no hay una fecha exacta de publicación.

Threads, una app de Instagram

La descripción de Threads en la App Store nos da algunas pistas sobre qué es esta red social y para qué sirve. Para empezar, su nombre completo es Threads, an Instagram app. Es más, en su ficha técnica está asociada a Instagram en vez de aparecer como una aplicación independiente.

Y viendo las capturas de pantalla oficiales, se ve claramente que para usar Threads tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Instagram. Además, podrás interaccionar con tus contactos de Instagram a través de Threads. Y el diseño es similar entre ambas. Así que todo apunta a que Threads es una app acompañante de Instagram, es decir, complementaria, pero que deberás usar por separado. La propia descripción dice que Threads es una app de Instagram de conversación basada en texto.

Y por lo que sabemos, hay detalles de esta nueva red social que sólo podrás cambiar desde Instagram. Como tu nombre de usuario o la imagen de tu perfil. La dependencia entre ambas se extiende al bloqueo de usuarios. Si bloqueas a alguien en Instagram o en Threads, estará bloqueado en ambas.

Para qué sirve y cómo funciona Threads

El resto de la descripción, deja a entender que Meta ha creado un refugio para quienes quieren abandonar Twitter por algo similar. “Threads es el lugar donde las comunidades se reúnen para hablar de todo, desde los temas que te interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana. Sea lo que sea lo que te interese, puedes seguir y conectar directamente con tus creadores favoritos y con otras personas a las que les gusten las mismas cosas, o crear tus propios seguidores fieles para compartir tus ideas, opiniones y creatividad con el mundo.”

A falta de conocer el funcionamiento exacto de Threads, todo apunta a que Meta ha adaptado Instagram a lo que es hoy en día Twitter. Mientras que Instagram parte de los vídeos y las fotografías para iniciar conversaciones, Threads directamente apuesta por publicar mensajes de texto. Y quien lea ese mensaje podrá responder.

Las capturas oficiales indican que, al igual que en Twitter, los mensajes que publiques podrán recibir comentarios de todo el mundo, de contactos que tú sigas o de las personas mencionadas en tu mensaje. Y aunque hay un contador de caracteres, desconocemos por ahora el límite de los mensajes de Threads.

La relación de Threads con Mastodon

Medios especializados como 9to5Google han podido acceder al APK de la app de Threads para Android. Y han extraído información jugosa como la que hemos recopilado más arriba. Otras pistas vienen de páginas especializadas en tiendas de apps como Data.ai.

Volviendo al APK, al parecer en un futuro cercano los usuarios de Threads podrán conectar con el fediverso de Mastodon. Es decir, que además de conectar con contactos de Instagram, podrás hacerlo con usuarios de Mastodon. Y podrás tener tu nombre nombre de usuario tipo @[email protected] cuando esté disponible.

Meta todo lo aprovecha

Aunque es una aplicación nueva, en realidad Meta ha reciclado el nombre de Threads de una app anterior que estuvo en la App Store y en Google Store desde 2019 hasta hace bien poco. Aunque pocos se acordarán de ella.

Publicada en octubre de 2019, su enésima actualización es de diciembre de 2021. La idea de esta app anterior que comparte nombre con la actual era convertir Instagram en WhatsApp. Podías hablar con tus contactos de Instagram por texto o videollamada, ver quién estaba conectado, publicar estados como los de WhatsApp, entre otras cosas. Parece que no tuvo mucho éxito.

(Fuente: Hipertextual)