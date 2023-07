Pánico en un avión por pasajera que vio un fantasma: “Ese hijo de p… de atrás no es real”

El incidente ocurrió en un vuelo de American Airlines en la ciudad estadounidense de Dallas. A los gritos, la mujer aseguró haber visto a un hombre "irreal". ¿Se trató de un episodio paranormal o una crisis de nervios?

Tras los episodios ocurridos con la Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, los viajes por avión nunca más volvieron a ser los mismos en todo sentido, de hecho, a cada presunto episodio de inseguridad o rareza, la aeronave inmediatamente se detiene y la policía sube a ver que ocurre.

Tal es el caso lo pasado con una mujer, quien sufrió una crisis nerviosa en un vuelo de American Airlines en la localidad estadounidense de Dallas, y fue captada mientras exigía frenéticamente bajarse del avión, ya que según su versión, en la parte trasera del avión había alguien que no era real.

Lo cierto, es que las imágenes fueron viralizadas en TikTok por el usuario @texaskansasnnn y se observa a la mujer angustiada a bordo de un vuelo de American Airlines que sale del aeropuerto de Dallas Fort Worth.

«Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo», dice la mujer no identificada.

Tensión y retraso de salida

«Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de puta de atrás no es real», enfatizó, mientras señalaba la parte posterior del avión. Y añadió: “Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no”.

El hecho retrasó el vuelo por tres horas ya que según el usuario que viralizó las imágenes, la mujer “no fue arrestada y pasó por seguridad después de que todo el avión tuvo que desembarcar».

En tanto, el video original acumuló más de 20.000 visitas y se volvió a publicar con el popular hashtag de TikTok #drunkonaplane, reuniendo más de tres millones de visitas.