TC en Posadas | “El auto va mejorando, pero es una pena que no podamos rendir en Misiones”, lamentó Rudi Bundziak

El piloto misionero no tuvo una buena jornada clasificatoria y lo pagó caro de cara a la final del TC Pista de este domingo. “Rudito” largará cerca del fondo, lo cual esfumó sus chances e ilusiones de lograr un podio en su casa.

Nuevamente, Rudi Bundziak no pudo hacer el fin de semana completo en casa. El misionero, que visitó la provincia con el TC Mouras, el Turismo Nacional y ahora el TC Pista, volvió a tener una clasificación complicada y eso lo marginó de una posible pelea este domingo.

Momentos antes de subirse al coche del LCA Racing, “Rudito” dialogó con Misiones Online y si bien se lamentó por no poder ser competitivo este fin de semana, se mostró positivo y contento por el ambiente que significa correr en casa.

“Me siento muy bien y contento por lo que es este evento. No tuve mucho tiempo para recorrer todo y retribuir el cariño que me dan, pero no hay nada mejor que estar acá, con esta cantidad de público, porque demuestra lo que es el automovilismo y lo que representa el Turismo Carretera”, comentó.

Tal vez te interese leer: TC en Posadas | Como en el Turismo Nacional, Manuel Urcera quiere quedarse con la fecha en Misiones

“Hay que seguir trabajando, mejorando las instalaciones, porque nos vamos a asegurar más eventos así y con esta misma concurrencia”, agregó el misionero.

Por otro lado, Bundziak se refirió a su clasificación del día sábado y reveló que mantuvo una reunión con el dueño del LCA Racing, donde se evidenció la necesidad de realizar modificaciones en el coche con el objetivo de que el misionero sea más competitivo.

“Me tengo que hermanar un poco más con el auto, pero también tiene que ser más agresivo. El motor todavía no es rápido, hay que ajustar, si bien hay una evolución desde Rafaela hacia acá, aún falta. Son carreras de autos, podemos ser los pilotos más rápidos pero si no tenemos los elementos necesarios se hace muy difícil”, explicó.

“Duele mucho porque siempre que venimos no funcionamos. Me paso en el Mouras, en el turismo Nacional y ahora. Ojalá esto cambie, se de la victoria en casa en algún momento y que el año que viene con el TC podamos defendernos”, completó.

Bundziak largará desde la posición 26° en la final del TC Pista, que se disputará desde las 12 del mediodía.

TC en Posadas | Urcera, Mazzacane y Werner volvieron a dominar en el Rosamontehttps://t.co/bxcMGFFnlo — misionesonline.net (@misionesonline) July 2, 2023

LEE TAMBIÉN