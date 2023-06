Copa Sudamericana | Estudiantes goleó a Oriente Petrolero pero no le alcanzó para ser primero de su grupo

Por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el Pincha derrotó 4-0 al elenco boliviano pero no fue suficiente para encabezar el grupo C por el triunfo de Bragantino por 7-1 sobre Tacuary.

El Pincha cumplió con su deber, pero aun así no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del grupo C. El tremendo triunfo por 4-0 no alcanzó porque en Brasil su rival (que ya le llevaba una diferencia de tres tantos) amplió su diferencia de gol, se quedó con el primero escalafón y se metió directamente en los octavos de final. Ambos equipos finalizaron con 14 puntos, con cuatro victorias y dos igualdades (ambas en los duelos entre sí).

Boselli, Carrillo, Rollheiser y Mancuso marcaron para el dueño de casa que se queda con un gran premio consuelo. Deberá formara parte de los 16avos de final, pero al coronarse como el mejor segundo dentro de toda la Copa Sudamericana se medirá ante el peor tercero que provenga desde la Copa Libertadores, por lo que en La Plata se espera un rival más accesible con los ojos puestos en luchar hasta el final en el plano internacional.

Fuente: TyC Sports