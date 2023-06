El estilista y diseñador Diego Lopez participará nuevamente de Midi Fashion Week

Diego Lopez, es diseñador de indumentaria y estilista invitado por Misiones Diseña para dar una masterclass de estilismo en pasarela, en el marco de la Midi Fashion Week 2023 - Fashion Verse y donde volverá a formar parte del equipo tras bambalinas el viernes 30, para la muestra de diseños locales en pasarela, en Silicon Misiones.

Respondió preguntas sobre la clase del día de hoy y el trabajo realizado con Misiones Diseña el año pasado, en la primera edición de Midi Fashion Week. También nos contó sobre las reflexiones que le despierta la temática Fashion Verse propuesta para este año.

¿Qué es el estilismo? ¿Qué temas van a tratar en la Masterclass de Estilismo en Pasarela?

Es importante siempre hacer la aclaración y reconocer que hoy el trabajo de los estilistas es un trabajo que ha tomado mucho poder en nuestro país sobre todo desde el lugar y la idea de buscar identidad a través de la moda. En líneas generales, la convocatoria de hoy se va a tratar de una masterclass en donde van a poder adentrarse al mundo de lo que es generar un fashion show desde la ideación de un concepto y cómo transmitir mediante la comunicación en indumentaria un concepto claro, una imagen fuerte a través de las prendas y la propuesta estética que se hace en los looks que se van a presentar en pasarela.

¿Por qué es importante formar a los equipos de trabajo en estas cuestiones?

Bueno, principalmente, como cualquier tipo de formación, es importante para que pueda haber un trabajo en común, un trabajo coordinado y un desarrollo orientado unánimemente hacia el mismo lugar. Y para que, sobre todo, en esto que es un acto comunicativo la comunicación sea clara y no demos espacio a vacilaciones acerca de qué es lo que estamos queriendo transmitir.

¿Qué importante que sepan los asistentes antes de ir a clases?

Bueno, siempre lo importante es la predisposición para las nuevas ideas. A veces este tipo de clases pueden dar un mind breaking. Entonces siempre lo importante es estar dispuesto y permeable.

¿Qué te llevaste de la experiencia de trabajo con Misiones Diseña en Midi Fashion Week 2022? ¿Qué expectativas tenés para este año?

El Fashion Week de la edición 2022, sobre todo lo que me llevé fue encontrar la predisposición de la gente al trabajo, a las ganas de crear algo nuevo, una puesta en escena gigantesca, equipos muy grandes trabajando y la intención muy clara de una provincia de poder exponerse no sólo en el plano nacional sino también en el plano internacional. Y las expectativas para este año son siempre superadoras a las del año anterior, yo creo que cuando uno redobla las expectativas, siempre esa presión hace que haya muy buenos resultados. Entonces, las expectativas para este año es no solo generar una propuesta superadora a la anterior, sino también una propuesta diferente y romper con el esquema tradicional que quizás se usó en la edición anterior como primera edición.

¿Qué reflexiones te despierta la temática Fashion Verse propuesta para este año?

Hace un par de meses pensábamos que el metaverso era la nueva forma de vida. Hay una predisposición desde los movimientos más importantes del mundo a habitar un mundo que no solamente es este mundo en el que podemos tocar, podemos ver de una forma sensorial y con una herramienta que es nuestro cuerpo sino también la propuesta es ampliar la vida hacia un mundo digital en donde existen también nuevas herramientas que nos permiten entrar como en esa nueva dimensión digital en donde la moda no es algo que queda aparte, también en ese mundo la moda, la estética, la imagen, la forma de vernos en ese mundo digital tiene una fuerza grande y es algo de lo que también debemos ser partícipes.

¿Por qué aceptaste trabajar nuevamente con Misiones Diseña?

Principalmente porque Misiones Diseña demuestra las ganas de estar siempre al frente, de estar siempre siendo vanguardia y sobre todo nos brinda a los profesionales un sinfín de herramientas a nuestra disposición que hacen que el trabajo se convierta además de trabajo en una experiencia de placer.

