El Directorio del Banco Mundial aprobó en las últimas horas tres operaciones por US$ 900 millones, que serán destinados a proyectos de energía, salud e infraestructura en el Norte Grande argentino, Buenos Aires y Santa Fe.

Las iniciativas forman parte de una línea de proyectos impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a las autoridades del Banco Mundial.

En este sentido, los proyectos aprobados por la entidad crediticia son «Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables”, por US$ 400 millones; “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud”, por US$ 300 millones; e «Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas”, por otros US$ 200 millones.

El financiamiento será dirigido a atender demandas en provincias del Norte Grande argentino, así como en los territorios de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe.

