Agustín Rossi, tras la reunión de Gabinete: “El Presidente instó a fortalecer todos los aspectos concernientes a la gestión”

Al término del encuentro, el jefe de Gabinete precisó que el Gobierno concentrará hasta el 18 de julio una cantidad de "anuncios e inauguraciones que tienen que ser comunicados" hasta esa fecha, cuando comienza la veda de actos previstos en el calendario electoral.

El presidente Alberto Fernández «instó» a los ministros del gabinete nacional a «fortalecer la gestión» de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, durante la reunión de Gabinete que encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

«En el último tramo de la gestión, el Presidente instó a fortalecer todos los aspectos concernientes a la gestión», indicó el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, en una rueda de prensa al término de la reunión, en la que precisó que el Gobierno concentrará hasta el 18 de julio una cantidad de «anuncios e inauguraciones que tienen que ser comunicados» hasta esa fecha, cuando comienza la veda de actos de Gobierno, previstos en el calendario electoral.

La lista de los presentes en la reunión de Gabinete

Participaron del encuentro las ministras de Trabajo, Kelly Olmos; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Ayelén Mazzina; y los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Transporte, Diego Giuliano; de Ambiente, Juan Cabandié; de Turismo, Matías Lammens; de Cultura, Tristán Bauer, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; y de Desarrollo Territorial y Habitat, Santiago Maggiotti.

Estuviero presentes también el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra; la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Mercedes Marcó del Pont; la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti y el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross.

