Rodríguez Larreta, en la presentación de propuestas de campaña en Tres de Febrero: “Nosotros venimos a cambiarle la vida a los argentinos; vamos a presentar una propuesta por día para solucionar los problemas del país”

Horacio Rodríguez Larreta propuso “una verdadera revolución del trabajo, la educación y la seguridad”, en la presentación de las propuestas de su campaña. Y adelantó: “Nosotros venimos a cambiarle la vida a los argentinos; vamos a presentar una propuesta por día para solucionar los problemas del país”.

Fue en un acto multitudinario en Tres de Febrero, donde lo acompañó su compañero de fórmula, el jujeño Gerardo Morales, y Diego Santilli, precandidato a la gobernación bonaerense.

Estuvo rodeado por los precandidatos: Gustavo Posse, a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires; Waldo Wolff, al Parlasur; José Luis Espert y Cynthia Hotton, a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires; Miguel Pichetto, SIlvia Lospennato, Mónica Frade y Mariana Stilman, a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; Florencia Arietto y Claudia Rucci, a legisladores provinciales de Buenos Aires; Maxi Ferraro, a diputado nacional por CABA. También por los precandidatos a intendentes: Toty Flores (La Matanza), Martiniano Molina (Quilmes), Segundo Cernadas (Tigre), Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora), Noelia Ruiz (Mercedes), Maximiliano Gallucci (Avellaneda), Max Perkins (San Miguel) Julián Amendolaggine (Berazategui), Lucas Aparicio (Malvinas Argentinas), Héctor Griffini (Luján), Mariano Castagnaro (Escobar), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó ), Dario Kubar (Gral. Rodríguez), Aníbal Asseff (Moreno), Mauricio DAlessandro (San Martin).

Estuvieron además: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, Javier Martínez, intendente de Pergamino, y Sebastián Abella, intendente de Campana.

Durante el acto celebrado en el Club Almagro, Rodríguez Larreta dio detalles del país que quiere: “Hoy empezamos la campaña. Nos van a ver recorriendo el país, llevando nuestro mensaje de esperanza a cada rincón de la Argentina. Esa es nuestra campaña. Con propuestas. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida, porque de eso se trata. No solo buscamos un cambio de gobierno. Obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo. Pero lo más importante: que sea un cambio que se mantenga en el tiempo. Ya tuvimos una experiencia donde iniciamos un proceso de cambio en la buena dirección y no lo pudimos sostener. Eso no nos va a volver a pasar. Ya nos pasó una vez, no lo vamos a volver a repetir”. El precandidato llegó acompañado de su pareja, Milagros Maylin.

Planteó la necesidad de tener un plan, proyectos y propuestas: “Nuestro cambio se basa en tres pilares. En la educación, el trabajo y la seguridad. Con cambios de fondo. Vamos a impulsar una verdadera revolución educativa, vamos a hacer una revolución de trabajo y vamos a hacer una revolución de la seguridad para todos los argentinos”.

La revolución del trabajo

Y enumeró el alcance de su propuesta: “El trabajo es dignidad, es el gran igualador social. Hace años que no se crea trabajo privado formal. Primero, tenemos que promover la productividad, bajar los impuestos al trabajo, agilizar los trámites, la burocracia que hoy complica contratar a un trabajador. Vamos a modernizar el sistema laboral. Terminar con la industria del juicio que es una catástrofe. Y cambiar el sistema de planes sociales que atenta contra el trabajo. Lo hicimos en la Ciudad con la creación de los distritos, el programa de Empleo Joven, la promoción al turismo, a la gastronomía. Y también lo hace Gerardo en Jujuy con la promoción de los sectores industriales que están generando decenas de miles de puestos de trabajo en la provincia”.

La revolución de la educación

También reveló los alcances de su plan formativo: “Sin educación no hay futuro, no hay igualdad de oportunidades. Hoy los chicos en la Argentina, en tercer o cuarto grado, no saben leer y escribir. Esto es el kirchnerismo, lo que nos dejan. Provincias como Santa Cruz donde en lo que va del año tuviste más días de paro que de clases. Escuelas que se caen a pedazos, sin conectividad. Eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a garantizar los 190 días de clase como en la Ciudad. Con jornada extendida para los que tengan que recuperar conocimientos. Y vamos a garantizar la infraestructura y conectividad. Hoy una escuela sin internet es lo que hace 50 años era el analfabetismo. Lo hicimos en la Ciudad, que nos bancamos las escuelas abiertas cuando el gobierno nacional las quiso cerrar. Tenemos inglés de primer grado al quinto año en la Ciudad. Robótica, informática, diseño, los contenidos del futuro. Pero también lo hace Gerardo en Jujuy. La mayoría de los fondos de las regalías del litio están destinados a un plan para construir 250 escuelas en la provincia de Jujuy. Eso es darle prioridad a la educación. No como el gobernador de Buenos Aires que se abraza con Baradel. Se van, les queda poco”.

La revolución de la seguridad

En materia de seguridad, señaló: “No se puede vivir con miedo. Paraliza, enferma a la gente, atenta contra el trabajo también. Esa es la Argentina de hoy: reja tras reja. Salen los chicos a disfrutar de la noche y da pánico. Eso es lo que vamos a cambiar. Con decisión política más un plan. No es solamente gritar que vamos a meter a todos presos. Los vamos a meter presos pero laburando, trabajando. Con un plan urgente desde el 10 de diciembre para atacar el avance del narco en la Argentina. Vamos a mandar a los gendarmes a las zonas calientes de la droga, vamos a conformar un grupo de élite con los mejores hombres y mujeres de las fuerzas. Vamos a aislar a los narcos que hoy desde las cárceles dan órdenes a los sicarios para mandar a matar a otro. Vamos además a hacer lo que hicimos en la Ciudad. Fortalecer la fuerza policial. Eso lo lideró en la Ciudad Diego Santilli, de los pocos hombres en Argentina que puede mostrar resultados. Porque de eso se trata. Capacitando a la Policía, dándoles el equipamiento necesario. Hoy en la Ciudad tenemos el delito más bajo de la historia. Eso es trabajo. Con la misma firmeza Gerardo liberó a todos los jujeños del yugo de la Tupac Amarú que controlaba la provincia”.

Insistió, además: “Esta es nuestra campaña. Nosotros vamos a hablar de los temas que le preocupan de verdad a la gente. No nos enganchemos en la politiquería, en las chicanas, en las críticas. No sirve para nada. Nosotros defendemos la unidad. Hagan lo que hagan los otros o las otras. Siempre la unidad. Obviamente queremos ganar. Pero lo más importante es que queremos cambiarle la vida a los argentinos. De una vez y para siempre. Cambio sostenido en el tiempo, cambio para el bienestar de los argentinos. Nuestra consigna es trabajo y después más trabajo. Y si queda algo, más trabajo todavía. Eso somos nosotros”.

En medio de aplausos, miró a Morales y le dijo: “Sos la persona para empezar una transformación tremenda. Gerardo es el candidato ideal para compartir este camino. Primero, porque tiene una trayectoria enorme, es un tipo con experiencia. En 8 años hizo lo que nadie se animó a hacer y cambió la vida de los jujeños. Hoy en Jujuy hay trabajo en la industria del litio, de la energía y del turismo. Los chicos aprenden en las escuelas. Y la gente camina por las calles sin miedo a la violencia de la Tupac Amaru. Segundo, es un fiel defensor del federalismo. La Argentina tiene que volver a darle un lugar importante a las provincias. Necesitamos provincias fuertes que no cedan ante las presiones del Gobierno nacional. Tercero, es el presidente de la UCR, fundadora de Juntos por el Cambio, un partido centenario presente en cada pueblo y que siempre representó el esfuerzo y las ganas de progresar y salir adelante. Cuarto, es un tipo que se la banca. Esta semana vimos todo como se la bancó con temple, firmeza y diálogo. También se la bancó cuando metió presa a Milagro Sala y la Tupac Amaru, que tenía un gobierno paralelo en Jujuy. Ese es el modelo. Trabajo y trabajo. Eso es lo que representamos”.

Y explicó: “Yo me vengo preparando hace muchos años para este desafío. Tengo años de experiencia en el sector público. Experiencia es una palabra que tenemos que volver a valorizar. Tengo años en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico y carismático. Todos me conocen. Yo no soy un buen discursista. No pasa por ahí. Esto es un equipo. A la Argentina la vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos”.

Por su parte, Morales sostuvo: “Estoy convencido de que el país tiene, entre grandes desafíos, uno especialmente: que el Frente de Todos se vaya y deje de gobernar. Nos están dejando un país en la miseria, con altos índices de inflación y con un nivel de pobreza que es inaceptable para un país tan rico, potente y con un pueblo tan grande como es Argentina. No se lo vamos a permitir”.

Al respecto, agregó: “Para este desafío lo que necesita la República Argentina es liderazgo, carácter, experiencia de gestión, que no es andar a los gritos ni hacerse el bravo, sino experiencia, logros y decisiones”.

Y afirmó: “No tomamos el atajo, el camino de achicarse y de convertirnos en una secta, sino de sumar voluntades que quieren lo mejor para el pueblo argentino. Por eso tenemos liderazgo, tenemos experiencia de gestión y también tenemos una gran fuerza política, y especialmente este grupo de hombres y mujeres que está acá, que va a gobernar la República Argentina porque Horacio va a ser presidente”.

El intendente Diego Valenzuela sostuvo: “Los argentinos necesitan saber cómo vamos a cambiar su calidad de vida, cómo vamos a combatir la inseguridad, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a mejorar la educación”.

Los ejes de campaña se comenzaron a ver desde ayer en los spots protagonizados por Horacio Rodríguez Larreta en las redes sociales. El primero fue sobre la seguridad y en el de hoy habla de educación. “Decidieron cerrar las escuelas y llamarnos asesinos, decidimos abrirlas”. El video hace referencia a la pelea que dio el Gobierno de la Ciudad durante la pandemia de 2020 y 2021, para mantener las escuelas abiertas frente a un Gobierno nacional que las cerró en todo el país.