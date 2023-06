Comenzará a navegar el año próximo el barco más grande del mundo

El barco más grande del mundo, es el nuevo navío de Royal Caribbean, el Icon of the Seas, está en su fase final de construcción y promete ser el crucero más grande del mundo. Con 20 cubiertas en total y una longitud de 365 metros, este impresionante barco cuenta con una serie de características que lo hacen destacar.

Una de las principales atracciones a bordo son las 7 piscinas y 9 jacuzzis, diseñados para garantizar que todos los pasajeros puedan disfrutar de un chapuzón sin problemas de espacio. Además, el barco cuenta con 8 vecindarios temáticos, que van desde Chill Island hasta Surfside o Central Park, con el objetivo de ofrecer propuestas diversificadas para todo tipo de gustos. Aunque el barco se considera ideal para familias, también ofrece espacios exclusivos para adultos.

Uno de los aspectos más destacados del Icon of the Seas es el Suite Neighborhood, un área privada a la que solo tienen acceso los huéspedes que se alojan en esta sección. Este «barco dentro del barco» ofrece una piscina privada y un servicio personalizado para brindar una experiencia exclusiva.

En cuanto a la gastronomía, el barco ofrece 30 opciones de restaurantes, asegurando una amplia variedad culinaria para satisfacer los diferentes gustos de los pasajeros. Además, la diversión está garantizada con los toboganes, la piscina de surf y una pasarela fuera de borda que promete emociones vertiginosas.

El Icon of the Seas también ofrece camarotes con capacidad para hasta 8 personas, lo que los hace ideales para familias numerosas o grupos de amigos que deseen disfrutar juntos de esta experiencia.

El barco tiene programado comenzar a navegar en enero de 2024 desde Miami, Estados Unidos, ofreciendo recorridos de 7 noches por el Caribe. Los itinerarios incluyen paradas en destinos como Roatán, Cozumel, St. Maarten y St. Thomas, además de la visita a CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, que brinda oportunidades de diversión y relajación en tierra.

La demanda para viajar en el Icon of the Seas ha sido muy alta, ya que todas las cabinas de la primera salida se agotaron en las primeras dos horas después de que salieran a la venta. Los precios de las cabinas comienzan en US$ 4.400.