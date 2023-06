Caso Cecilia Strzyzowski: la mano derecha del clan Sena amplió su declaración indagatoria y respondió preguntas de los fiscales

Fabiana González, que tenía una íntima relación con Marcela Acuña, declaró durante cuatro horas frente al equipo especial que investiga la desaparición de la joven de 28 años como un crimen.

González había solicitado ampliar su declaración indagatoria este lunes por la tarde. En medio de un fuerte operativo de seguridad, fue trasladada desde la comisaría de la Mujer de Resistencia a la fiscalía que investiga la desaparición de Cecilia, de la que nada se sabe desde el 2 de junio pasado.

Según informaron los fiscales en diálogo con Infobae, la esposa de Gustavo Obregón, el asistente del clan Sena que indicó a los investigadores dónde hacer rastrillajes que derivaron en el hallazgo de objetos clave para la causa, contestó preguntas durante la declaración que se extendió hasta pasadas las 23 horas de este lunes.

En el acceso a la fiscalía se mejoraron algunos protocolos de seguridad y colaboró en esta tarea el servicio penitenciario provincial. La mujer está detenida y acusada como partícipe necesaria del homicidio de Cecilia y la sospecha es que fue una pieza clave para ayudar al clan Sena a ocultar el cuerpo de la joven de 28 años. González ya había declarado cuando quedó detenida: habló por más de dos horas en esa oportunidad.

Obregón y González eran los asistentes más estrechos de los líderes piqueteros. “Leales e incondicionales”, los definían quienes los conocen. Incluso, Obregón acompañaba, en quinto lugar, la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena, por Socialistas Unidos.

La noticia del pedido de ampliación de indagatoria de González se conoce el mismo lunes en que se suspendieron una serie de allanamientos que iba a realizar la Gendarmería en el marco de la investigación, así como también el mismo día en que se oficializó el ingreso de Fernando Burlando al equipo de abogados de Gloria Romero, la madre de Cecilia.

Tal vez te interese leer: Caso Cecilia Strzyzowski: dieron positivo los peritajes de Gendarmería en la casa del clan Sena, encontraron manchas de sangre que serán analizadas

Hallaron falanges

Además, este lunes también se tomó conocimiento de que los especialistas del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco que analizaron los huesos hallados en el río Tragadero consideraron que son humanos y se corresponden a falanges de una mano y de un pie, mientras que para los abogados de la querella efectivamente pertenecen a la joven de 28 años desaparecida.

De acuerdo al informe de los expertos del IMCiF que fue incorporado al expediente, los restos óseos hallados el 22 de junio pasado tras un rastrillaje realizado en una de las márgenes del río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña (dos de los siete detenidos que tiene el caso), son humanos “por sus características anatómicas”.

Según el informe -al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam-, el primero de ellos mide 3,5 centímetros de largo y 0,7 de ancho y se corresponde a una falange de una mano; el segundo 3,5 centímetros de largo y 1,3 de ancho que pertenecen a un dedo del pie; y el tercero de 2,5 centímetros de largo y 2,3 de ancho que “se correspondería a un hueso largo, con uno de sus extremos seccionado, en forma transversal, lo que lo hace estar representado en forma incompleta”.

No obstante, para dar certeza sobre ese punto y avanzar luego en la identificación genética, mañana regresará a Resistencia el equipo de antropólogos forenses de Córdoba que trabajó en el análisis de los primeros huesos hallados, que resultaron no ser humanos. La evidencia comenzará a ser analizada mañana mismo en la sede del IMCiF.

Obregón, clave

La indagatoria que ofreció Obregón la semana pasada resultó clave para los investigadores, porque fue el secretario y asistente de la familia Sena quien llevó en persona a los investigadores hasta el lugar en el que fueron hallados, por ejemplo, también el dije en forma de cruz quemado.

Obregón contó que el 6 de junio, es decir, cuatro días después de la desaparición de Cecilia, se deshicieron de los restos. ”Bajamos con las bolsitas, cada uno llevaba una bolsa, y bajamos por un camino, que es como un sendero, que está al costado izquierdo al Campo Rossi, que baja hacia al río (Tragadero). César desata una y larga todo el contenido de la bolsita, en el límite del agua y la costa, y después con la otra bolsita, lo mismo”, contó a los fiscales.

Respecto a los momentos previos de esa situación, Obregón dijo: “Agarramos la pala y las bolsitas, nos vamos caminando en frente de la virgen, donde se incineró el bulto. Ahí llegamos, yo le abro las bolsas a César (Sena) y él comienza a cargar las dos bolsas, con la pala, juntando las cenizas desde el medio de la quema. Cuando se cargaban las bolsas, en ningún momento vi huesos grandes, pero sí podía observar que había huesos chiquititos”.

También detalló el momento en el que Sena hijo quemó la valija con las pertenencias que también fueron reconocidas por la mamá de la joven. El imputado contó que toda la situación que había vivido le “pesaba” mucho, a pesar de que todos los demás imputados “actuaban con normalidad”.

”Nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, todos hacían vida normal. Yo siempre nervioso y asustado con todo esto, y era el único que estaba así, porque todos decían que César era inocente, pero a mí me pesaba y me pesa todo esto que habíamos hecho, sabiendo lo que habíamos hecho”, concluyó.

Esta tarde, el abogado Burlando les envió un mensaje a los imputados, a quienes les pidió que declaren lo que saben: ”Tienen la oportunidad, a través de su declaración, de venir a aclarar la situación, aclarar, sobre todo, para darle un alivio a la mamá, y decir qué es lo que le pasó a Cecilia”.

En tanto, para este jueves está previsto que los investigadores judiciales pidan las prisiones preventivas de los siete acusados.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/5Rol3lPWXS — misionesonline.net (@misionesonline) June 21, 2023

Fuente: Infobae