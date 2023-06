Restaurante Central en Lima fue elegido como el mejor restaurante en The World’s 50 Best Restaurants 2023

El pasado martes 20 de junio se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios THE WORLD´S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS 2023 en Valencia, España. Conocé todos los detalles y el ranking de los 50 restaurantes destacados.

Central en Lima Nº.1 The World’s Best Restaurant 2023, patrocinado por S. Pellegrino & Acqua Panna. La lista 2023 incluye restaurantes de 24 territorios en cinco continentes de todo el mundo e introduce 12 restaurantes que hacen su debut. En total, nueve restaurantes sudamericanos figuran en la lista de este año, procedentes de Lima Maido (Nº.6), Kjolle (Nº.28), Mayta (Nº.47), São Paulo A Casa Do Porco (Nº.12), Buenos Aires Don Julio Parrilla (Nº.19), Santiago Boragó (Nº.29), Bogotá El Chato (Nº.33), Leo (Nº.43).

Pía Salazar, de Nuema (Quito), recibe el The World’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por Sosa.

The World’s 50 Best Restaurants (Los 50 mejores restaurantes del mundo) es una lista elaborada por la empresa William Reed Business Media del Reino Unido. Desde 2002, esta lista refleja la diversidad del panorama culinario mundial. La lista anual de los restaurantes más prestigiosos del mundo ofrece una instantánea de algunos de los mejores destinos para vivir experiencias culinarias únicas, además de ser un barómetro y un pionero de las tendencias gastronómicas mundiales. La familia 50 Best también incluye los Latin America’s 50 Best Restaurants, los Asia’s 50 Best Restaurants, los Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, The World’s 50 Best Hotels, The World’s 50 Best Bars, los Asia’s 50 Best Bars, los North America’s 50 Best Bars, 50 Best Discovery y la serie #50BestTalks.

¿Cómo es el proceso de votación?

La lista de The World’s 50 Best Restaurants 2023 es votada por 1.080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman parte de The World’s 50 Best Restaurants Academy. La Academia, equilibrada entre hombres y mujeres (chefs internacionales, restauradores, críticos culinarios y sommeliers), está formada por 27 regiones distintas de todo el mundo, cada una de las cuales cuenta con 40 miembros, incluido un presidente designado por su conocimiento en la restauración. Ningún patrocinador del certamen influye en el proceso de votación. La consultora de servicios profesionales Deloitte adjudica de forma independiente la lista The World’s 50 Best Restaurants, incluida la clasificación del 51 al 100. Esta adjudicación garantiza la protección de la integridad y autenticidad del proceso de votación y de las listas resultantes.

Best of the Best

Los restaurantes del grupo de élite de los clasificados con el Nº.1 han demostrado con creces su valía y serán honrados para siempre como destinos gastronómicos emblemáticos en el salón de la fama de Best of the Best. Los chefs y restauradores que han llevado a sus restaurantes a lo más alto de la lista han expresado su deseo de invertir en el futuro del sector y devolver al mundo de la gastronomía a través de nuevos proyectos e iniciativas. Los siguientes restaurantes han sido nombrados No.1 de The World’s 50 Best Restaurants desde la creación de la lista y, por tanto, no han podido ser votados en 2023, ni lo serán en años venideros. Estos son: El Bulli, The French Laundy, The Fut Duck, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park, Mirazur, Noma, Geranium.

También estos son los premios Individual Awards 2023: Estrella Damm Chefs Choice Award (Julien Royers), Resy one to Watch Award (Tatiana by Kwame Onwuachi), Icon Award (Andoni Luis Aduriz), Gin Mare Art of Hospitality Award (Alchemist), The Flor de Caña Sustainable Restaurant Award (Fyn), The World’s Best Female Chef Award (Elena Reygadas) The World’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por Sosa (Pía Salazar), Beronia World’s Best Sommelier Award (Miguel Ángel Millán, sumiller de Diverxo en Madrid), Champions of Change (Nora Fitzgerald Belahcen), fundadora de la empresa social marroquí Amal, y (Othón Nolasco y Damián Diaz), el dúo que está detrás del proyecto de seguridad alimentaria No Us Without You LA , Villa Massa Highest Climber Award (Atomix), y Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles, Table by Bruno Verjus.

The World’s 50 Best Restaurants: LISTA COMPLETA DEL 1 AL 50

Aprovecho para contarles un poco sobre Valencia, la tercera ciudad más grande de España. La misma cuenta con más de 800.000 habitantes, esta bañada por las aguas del Mediterráneo, es limpia y verde, gracias a sus múltiples parques urbanos, y presume de más de 300 días de sol al año. Su rica gastronomía mediterránea se basa en los productos locales de la huerta que rodean la ciudad y nutren sus mercados, bares y restaurantes. Además, Valencia es la cuna del plato español más internacional: la paella. Es una ciudad perfecta para disfrutar en cualquier época del año gracias a todos sus atractivos, Patrimonio de la Unesco, como: la Lonja de la Seda, el Tribunal de las Aguas o las Fallas. Valencia está a la vanguardia de proyectos sostenibles que le han valido varios reconocimientos internacionales como el de Ciudad Europea Inteligente 2022, así como el de Capital Verde Europea 2024.

Este evento tan importante a nivel mundial tiene un Sponsor oficial, S.Pellegrino y Acqua Panna son los principales socios de The World’s 50 Best Restaurants y 50 Best for Recovery. S. Pellegrino y Acqua Panna son las aguas minerales naturales, lideres en el mundo de la buena mesa. Juntas interpretan el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de excelencia, placer y bienestar.

