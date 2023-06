Preocupación por el Default Ambiental en Argentina: “Tenemos que intentar frenar el cambio, disminuir la velocidad y adaptarnos”, alertaron

Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre, hizo hincapié en la importancia de calcular y controlar la huella ecológica de los países y destacó la preocupante situación en Argentina. Además advirtió sobre el agotamiento de los recursos naturales del país y sus consecuencias negativas para el medio ambiente y la economía.

Expertos de la Global Footprint Network (GFN) son encargados de analizar la biocapacidad del planeta y de cada país, lo cual es el límite de recursos naturales renovables que la Tierra puede proporcionar en un año. El Día del Sobregiro de la Tierra, calculado a nivel mundial, marca el día en el cual se consumen todos los recursos disponibles para ese año. Según Jaramillo, algunos países agotan sus recursos en febrero, mientras que otros, como Argentina, lo hacen a mitad de año.

En esta misma línea, Argentina se destaca por su alta bio-capacidad debido a la diversidad de climas, la abundancia de agua y las fuentes de energía renovable como el sol y el viento. A pesar de esto, el país está consumiendo más de lo que puede reponer anualmente, lo que genera preocupación en términos de reservas naturales.

Así, explicó que: “Podríamos decir que tenemos muchas reservas en nuestro Banco Central de Recursos Naturales y lo que hacemos año a año es consumir más de lo que reponemos a esas reservas. Todos sabemos que económicamente esto puede funcionar, pero que en algún momento la falta de reservas empieza a generar una situación acuciante”.

Por otro lado, el director de Fundación Vida Silvestre también abordó el dilema que representa la extracción de minerales necesarios para la transición energética, como el litio. Estos recursos se encuentran en áreas con una fuerte presencia de comunidades indígenas y locales, lo que plantea un desafío en términos de equidad y sostenibilidad ambiental.

De esta manera, enfatizó la necesidad de ser más inteligentes en el uso de los recursos naturales del país para evitar conflictos y problemas en el futuro por lo cual resaltó la importancia de preservar los recursos naturales y encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

La Fundación Vida Silvestre continúa trabajando en la promoción de soluciones sostenibles y el llamado a la acción para proteger la biodiversidad y los ecosistemas en Argentina y en todo el mundo.

“Día a día vemos la variable climática manifestándose con más sequías, con mayores demandas para que podamos adaptarnos a un planeta que ya es distinto y ya hemos cambiado, que lo tenemos que hacer es intentar frenar ese cambio, disminuir la velocidad de ese cambio y adaptarnos”, sostuvo.

Por otro lado, el director, hizo un llamado a implementar estrategias en el sector corporativo, en conjunto con una sólida gestión estatal, para equilibrar los impactos y generar beneficios para aquellos grupos sociales afectados por las acciones mineras. En relación al desarrollo sustentable.

En este sentido, afirmó que si el desarrollo no es sustentable, no puede considerarse verdadero desarrollo, por lo cual hay que abordar las barreras mentales, laborales, sociales y económicas para lograr un desarrollo equilibrado que no genere desbalances y crisis en el futuro.

«Se cruza lo ambiental vinculado al cambio climático y a los efectos negativos del calentamiento global, lo económico y lo social. Al haber necesidades económicas empieza a haber cada vez más demandas sociales insatisfechas o la imposibilidad de cubrir necesidades básicas que generan demandas sociales. Está todo integrado y es así como hay que abordarlo», subrayó.

Finalmente, Jaramillo contó que compartió su trabajo en colaboración con otras organizaciones para impulsar una agenda ambiental común entre los candidatos políticos y señaló que es necesario que el ambiente tenga un lugar destacado en las elecciones y no se enfoque únicamente en el extractivismo como solución a las crisis económicas.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de garantizar que las actividades extractivas y productivas se realicen de manera sostenible, asegurando la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.

Día Mundial del Medio Ambiente: Misiones apuesta por un futuro sostenible y promueve la economía circularhttps://t.co/1faf4V45zO — misionesonline.net (@misionesonline) June 5, 2023

