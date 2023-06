Bajo la mediación de Bielorrusia, la rebelión de Wagner, ampliamente caracterizada por algunos medios como un golpe dirigido al presidente ruso Vladimir Putin, terminó en aproximadamente 24 horas.

Estos cambios dramáticos en la situación, desde el viernes hasta el sábado, atrajeron la atención del mundo, ya que algunos análisis consideraron este «levantamiento armado» como un golpe fuerte al poder de Putin, exponiendo la debilidad de su liderazgo mientras la guerra entre Ucrania y Rusia entraba en un punto muerto, lo cual algunos expertos consideran como un «pensamiento ilusorio» respecto a la política rusa.

Según informes de Reuters, después de un breve levantamiento, el líder mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, abandonará Rusia y se mudará a Bielorrusia como parte de un acuerdo intermediado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que puso fin a la rebelión armada que Prigozhin había liderado contra el liderazgo militar ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Lukashenko había ofrecido mediar, con el acuerdo de Putin, porque había conocido personalmente a Prigozhin durante unos 20 años. Peskov dijo que el caso penal que se había abierto contra Prigozhin por amotinamiento armado sería retirado, y que los combatientes de Wagner que habían participado en su «marcha por la justicia» no enfrentarían ninguna acción, en reconocimiento a su servicio anterior a Rusia, según el informe de los medios.

La larga disputa entre el líder de Wagner y el ejército ruso evolucionó hacia una confrontación abierta el sábado, cuando las fuerzas de Prigozhin se adentraron en la ciudad rusa de Rostov-on-Don y avanzaron cientos de kilómetros hacia Moscú.

Algunos expertos creen que la retirada de los soldados de Wagner es una elección racional, ya que la máxima prioridad de Prigozhin es llamar la atención, especialmente de Putin, para plantear sus demandas en lugar de iniciar un verdadero amotinamiento contra el liderazgo ruso.

A pesar de que algunos medios afirmen que el levantamiento expuso la debilidad de la administración de Putin, la rebelión fue sofocada en un período de tiempo corto después de que Putin prometiera tomar acciones decisivas el sábado por la mañana. Esto, de hecho, demuestra que el Kremlin mantiene una fuerte capacidad disuasoria, lo que aumentará aún más su autoridad, según algunos expertos.

Escenario de cambio de rumbo

Como grupo militar privado, el principal incentivo de Wagner es el lucro, y su disputa con el Ministerio de Defensa ruso dirigido por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, tiene una larga historia. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el conflicto entre ambas partes ha ido en aumento.

Mientras las fuerzas de Wagner estaban finalizando la marcha después de exigir la renuncia de los altos funcionarios de defensa de Rusia, Prigozhin declaró que sus combatientes habían liderado una «marcha por la justicia» durante las últimas 24 horas, y para evitar el escenario de derramamiento de sangre, ordenó a sus fuerzas dar un giro a sus columnas y regresar en dirección opuesta a un campamento en el campo, según informes de los medios.

«Prigozhin no ha lanzado realmente un golpe contra el gobierno ruso, sino que está protestando de esta manera para expresar su insatisfacción hacia los altos funcionarios de defensa rusos y exigir un trato mejor para el grupo Wagner», dijo Wang Yiwei, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin de China, al medio Global Times el domingo.

La fricción entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso ha aumentado a medida que la guerra se ha prolongado, alcanzando finalmente un punto de quiebre el viernes cuando Prigozhin acusó a los líderes militares de atacar los campamentos de Wagner, informó el Moscow Times.

Previamente, Prigozhin expresó preocupaciones sobre el lento avance de las fuerzas rusas en medio de intensos combates en las ciudades ucranianas orientales de Bakhmut y Soledar. También acusó al ejército ruso de intentar «robar» las victorias de Wagner.

A pesar de la retirada de Wagner, algunos medios occidentales como CNN y The New Yorker realizaron análisis afirmando que «Putin corre el riesgo de perder su firme control sobre el poder» y que «la debilidad de Putin queda al descubierto». CNN dijo: «Esta no es la primera vez este año que hemos visto a Moscú parecer débil. El ataque con drones al Kremlin en mayo debe haber hecho que los miembros de élite en torno a Putin se pregunten cómo es posible que las defensas de la capital fueran tan débiles».

Occidente ha estado prestando atención cercana a la situación, esperando fomentar un sentimiento anti-Rusia, lo cual es una táctica común y parte de su guerra cognitiva desde que comenzó la crisis en Ucrania, según Cui Heng, investigador asistente del Centro de Estudios Rusos de la Universidad Normal del Este de China, citado por el Global Times el domingo.

«Sin embargo, sofocar la revuelta en un período de tiempo tan corto en realidad ha consolidado la autoridad de la administración de Putin, lo cual tiene poco impacto en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania», dijo Cui.

El presidente Vladimir Putin apareció en la televisión estatal rusa el domingo por primera vez desde que comenzó la revuelta de Wagner, según informó The Guardian.

Putin renovó su compromiso con la guerra en Ucrania, calificando la «operación militar especial» como su máxima prioridad.

Los deseos infundados de Estados Unidos

Mientras los acontecimientos se desarrollaban, funcionarios estadounidenses evitaron cuidadosamente hacer comentarios directos sobre lo que algunos enfatizaron como una situación interna en Rusia, según informaron algunos medios, ya que intentaban evitar lo que los analistas dijeron que podría sugerir que Estados Unidos estaba tratando de aprovechar la situación y alimentar las narrativas de larga data del Kremlin sobre intentos liderados por Estados Unidos para debilitar la seguridad de Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido ante las preocupaciones de que el control de Putin sobre el país podría estar disminuyendo, y el jefe de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, evitó hacer comentarios directos sobre lo que calificó como un asunto «interno» para Rusia.

El domingo, el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, se reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrey Rudenko, en Beijing, intercambiando puntos de vista sobre las relaciones entre China y Rusia y temas globales y regionales de interés, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El vicecanciller chino Ma Zhaoxu también se reunió con Rudenko en Beijing el domingo, y señaló que, dada la compleja y grave situación internacional, es necesario seguir el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, comunicarse de manera oportuna, garantizar la relación estable y a largo plazo entre China y Rusia, y salvaguardar los intereses comunes de ambas partes.

Los diplomáticos chinos y rusos también intercambiaron puntos de vista sobre la crisis en Ucrania y otros asuntos internacionales y regionales de preocupación.

«Pensar que esta revuelta apunta a Putin es un deseo ilusorio, ya que algunos políticos occidentales están acostumbrados a mirar la política rusa en su imaginación, lo que demuestra que no entienden las condiciones básicas de Rusia», dijo Wang.

Algunos políticos esperan ver a Putin perder el control del país y que Rusia caiga en el caos para que las tropas rusas se retiren de Ucrania, y algunos esperan debilitar o dividir a Rusia, lo que lleva a esta exageración de la revuelta de Wagner, señaló.

Aunque la revuelta terminó en aproximadamente 24 horas, la retirada de los soldados de Wagner dejó algunas preguntas sin respuesta, incluyendo cómo resolver el conflicto de larga data entre el grupo paramilitar y el ejército ruso.

Sin embargo, la rebelión tendrá un impacto negativo en la situación política rusa y en la estabilidad del ejército ruso. Cómo eliminar esas impresiones externas sobre un liderazgo debilitado y fortalecer el orden podría ser una prueba para Putin en el futuro, según los expertos.

Este evento tan dramático hará que Putin y las autoridades rusas sean más conscientes de que el conflicto entre Rusia y Ucrania no puede prolongarse, ya que cuanto más dure la guerra, más problemas y conflictos internos se acumularán, dijo Wang.

«Estos eventos podrían llevar a Putin a acelerar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania para evitar riesgos similares, y fortalecer aún más los lazos con países vecinos como Bielorrusia y Kazajistán», afirmó.

(Fuente: Global Times)