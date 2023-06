Con tan solo 12 años, María Eugenia Krauchuk de 25 de Mayo, escribió un cuento sobre el "Continente Blanco" y tuvo la oportunidad de viajar a la Antártida. El viaje lo realizó junto a su madre María Lucia Viana, y Diana Campi, una representante de la Biblioteca 2 de Abril organizadora del concurso. “Sobrevolar Base Marambio en helicóptero, fue genial”, dijo.

María Eugenia Krauchuk, tuvo la extraordinaria oportunidad de embarcarse en una aventura inesperada y fascinante: viajar a la Antártida. Esta oportunidad surgió a través de un concurso organizado por la Biblioteca 2 de Abril, que tiene un convenio para llevar a Misioneros a conocer el trabajo que realizan los argentinos en esta parte del mundo.

La propuesta era que los alumnos de la provincia escribieran un cuento, fomentando así tanto la escritura como la lectura. La niña relató con entusiasmo cómo se originó todo: «Mi maestra nos sorprendió un día con una noticia emocionante. Nos dijo que había un concurso en el que teníamos que escribir un cuento relacionado con la Antártida. Podíamos elegir entre un relato, un poema o cualquier forma literaria que nos inspirara sobre este fascinante continente».

Animada por la posibilidad de participar, María Eugenia se dispuso a investigar y escribir un cuento que capturara la esencia de la Antártida. Junto a su madre, María Lucía Viana, se adentraron en un mundo de descubrimiento y aprendizaje sobre la región antártica, sus majestuosos paisajes, su fauna y su clima extremo. Su esfuerzo y creatividad se plasmaron en un relato titulado «El continente blanco».

Para María Eugenia, participar en el concurso no solo fue un desafío emocionante, sino también una oportunidad de desarrollar su pasión por la escritura, una afición que ya había cultivado previamente, «siempre me gustó escribir, desde que tengo 9 años, me despierto en la madrugada y escribo», dijo.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando María Eugenia recibió la increíble noticia de que su cuento había sido seleccionado como el ganador del concurso. «Estaba en la clase de informática, entró la maestra re emocionada y dijo: ‘ganó una chica de acá, de mi curso’, como eramos 7 los que escribimos, dije ‘bueno, seguro es otra chica’. Pero dijo María Eugenia. No podía creer, dije ‘jodeme que gané’, estaba toda tiesa y empecé a gritar».

A partir de ese momento, madre e hija se embarcaron en los preparativos para el viaje a la Antártida. Lucía Viana, la madre de María Eugenia, dijo que «fue un momento muy emotivo. Recuerdo claramente cuando me llamaron para decirme que mi hija había ganado el concurso. Yo estaba en mi trabajo, y me dijeron te llama la directora de la escuela y sentí una mezcla de sorpresa y alegría». También destacó la metodología del concurso «fue transparente y eso también agregó valor a esta experiencia única».

Llegó el día tan esperado y María Eugenia, acompañada por su madre y Diana Campi, una representante de la biblioteca popular que las acompañó en esta travesía, abordaron un avión Hércules rumbo a la Antártida. La emoción de la estudiante era palpable mientras describía sus primeras impresiones del viaje: «subimos al Hércules al avión y entré con mi mamá y con Diana. Yo estaba muy tranquila porque dije ah, bueno, era viajar en avión no va a pasar nada. El avión era inmenso, un ruido hizo, había un montón de gente y mi mamá estaba ahí, me agarraba la mano».

Muy emocionada al recordar, agregó que, fue «una experiencia única que una chica como yo con 12 años, subir en un avión y viajar a la Antártida, ver toda esa nieve, ese mar enorme en medio, es hermoso. Me impresioné demasiado, muy contenta estuve en todo el viaje, no dormí».

Una vez en la Antártida, María Eugenia se encontró con científicos, investigadores y tuvo la oportunidad de visitar estaciones de investigación, participar en charlas educativas y experimentar de primera mano la vida en el continente blanco. » No puedo describir qué es lo que más me gustó, porque todo era impresionante, era nuevo, era algo que yo nunca vi. Nos impresionó a las dos».

y agregó que, «hacía mucho frío, nos dieron una ropa especial, para estar ahí. El viento era impresionante. Te llevaba al viento.».

El viaje a la Antártida fue un hito en la vida de la niña, quien regresó a su hogar con una nueva perspectiva sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y el poder de la imaginación y la escritura. Su participación en el concurso y la oportunidad de visitar la Antártida le abrieron puertas a un mundo de posibilidades y despertaron en ella una pasión aún más profunda por la escritura y la exploración del mundo que la rodea.

La joven misionera también tuvo la oportunidad de hablar con niños que vivieron en la Antártida, «nos hicimos amigos y hasta ahora seguimos en contacto a través de Instagram».

Al regresar a su casa, sus amigos y familia estaban emocionados «por escuchar todas mis historias. Me felicitaban y me pedían que les mostrara las fotos. Me sentí muy feliz».

Desde su regreso de la Antártida, María Eugenia ha seguido escribiendo. «Tengo varios cuentos en proceso y espero poder publicar un libro en el futuro». Fue un viaje inolvidable lleno de emociones y descubrimientos, algo que madre e hija, nunca olvidaran.

Alguna fotos del inolvidable viaje: