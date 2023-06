Oberá | Conmoción en Barrio Norte por la desaparición de Zulma y sus pequeños hijos

Desde el miércoles a la mañana, familiares y conocidos están angustiados porque su paradero es un absoluto misterio. Salió de su casa, para llevar a sus hijos más pequeños a la Salita. Que queda a unos 400 metros de donde vive, y no regresó. Su familia la busca y se perdió todo tipo de contacto.

Misionesonline.net fue hasta el lugar y dialogó con los vecinos. “Zulma nació en un Hogar de Niños de acá, de este barrio” En el barrio se sabe que cuando “era adolescente se habría escapado del Hogar porque todavía era menor de edad, y vivió en pareja con su actual pareja padre de sus hijos Luis Leiva”; que fue quien realizó la denuncia formal, en la comisaría 4ta de Oberá, que a su vez activó los protocolos de búsqueda con las otras dependencias policiales que dependen de la Unidad Regional II.

“Los vecinos relataron que años atrás Zulma había protagonizado un episodio con similares características pero que no se hizo público o al menos que se conozca”. “Se habría ido de la casa y luego regresó.” Hoy en el barrio, lo único que se sabe es que Zulma no está y sus pequeños tampoco. “No hay comentarios que su marido, haya sido violento con ella, al menos los vecinos nunca vieron ni dijeron nada, aquellas personas que compartían las reuniones de padres de los hijos en la escuela, tampoco vieron ni escucharon que Zulma haya manifestado ser víctima de violencia al menos no en el sentido físico, ya que nunca le vieron marcas visibles, pero destacan que la violencia no es solamente física, sino a que veces es ejercida desde diferentes lugares, aspectos, económico, social, psicológico.

“Lo raro es que Zulma no tiene familia, ella se crió en el Hogar” y “lo raro es que no llevo ni ropa ni nada para los chicos” sostuvieron. “ A nadie le cierra el tema de la desaparición de Zulma y sus pequeños, porque al momento de ausentarse dicen que se llevó los documentos y la tarjeta de cobro, y dejó su teléfono”. La han buscado en la casa de su hija mayor pero no la encuentran, ella tiene otra familia. Y la han buscado en otros lugares de Oberá, pero sin resultado positivo.

Los vecinos, lo describen como una persona trabajadora, que se hace cargo de su familia, y sus dos hijas mayores remarcan permanentemente cualidades de buen padre. “La búsqueda es dificultosa, porque no hay donde buscar” …que se sepa, no tiene una tía abuela o algún familiar para buscarla, lo raro es que un pequeño de 6 años le dejó al cuidado de sus hermanos.

El día de su desaparición las condiciones del tiempo no eran óptimas, llovía, Zulma dijo que se iba a llevar a sus hijos a la salita que queda a 4 cuadras y se le perdió el rastro.

Según información policial, que trascendió en las últimas horas, fue vista en la mañana del miércoles cerca de las 10 de la mañana en un colectivo interurbano que hacen el recorrido Oberá Posadas, acompañada de sus hijos de 2 y 4 años. La búsqueda continua y las investigaciones de su paradero también.