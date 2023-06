Se lanzó Scioli y desafió al kirchnerismo: “Aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro”

El precandidato presidencial encabezó un acto junto a Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza, postulante en CABA. Estuvieron Hugo Moyano y los ministros leales a Alberto Fernández

Daniel Scioli se lanzó esta noche como precandidato a la presidencia de la Nación y con su mensaje desafió al kirchnerismo, espacio con el que enfrenta una interna electoral dentro del oficialismo de cara a las PASO. “Aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro”, señaló el embajador argentino en Brasil en un acto organizado en la tarde de este jueves.

“Con fe y esperanza vamos a salir adelante, aunque nos apaguen el audio, aunque nos pidan avales, aunque no quieran las PASO, acá estamos: van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro el 13 de agosto”, precisó Scioli en el comienzo del evento, tomando con humor un leve problema técnico con su micrófono y lanzando, al mismo tiempo, una suerte de mensaje irónico hacia el espacio encabezado por Cristina Kirchner.

El precandidato presidencial y actual embajador en Brasil encabezó un acto junto a Victoria Tolosa Paz, su precandidata a la gobernación en la provincia de Buenos Aires, y Nito Artaza, postulante en CABA. Además, vale señalar, Hugo Moyano —líder del Sindicato de Camioneros— y los ministros leales a Alberto Fernández acompañaron a Scioli en las primeras filas delante del escenario.

Moyano será el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Un peso pesado del sindicalismo que aparece como un dirigente conocido en medio de un armado al que le faltan figuras políticas de renombre. Al sciolismo le cuesta armar las listas pero aseguran que podrán presentarlas antes de que culmine el plazo estipulado por la justicia electoral. Es un armado generado con los sectores minoritarios dentro de los municipios bonaerenses.

Casi a la misma hora en que se desarrollaba el acto en el centro porteño, Pablo Moyano se reunía con Eduardo “Wado” de Pedro, el candidato que Cristina Kirchner eligió para competir en la interna que propuso Scioli y de la que lo intentaron bajar, hasta ahora, sin éxito. Los Moyano, divididos. El peronismo, también. Una imagen partida de la realidad.

Hugo Moyano se sacó fotos con algunos dirigentes y se fue caminando sin custodia -siempre habitual en el líder camionero – minutos después del cierre del acto. En esa salida vivió un mal momento que duró apenas unos segundos. Se le acercó una persona, lo llamó y le dijo: “Hugo, nos dejaste hechos mierda en Independiente”. El ex presidente del equipo de Avellaneda atinó a responder pero después se confundió entre abrazos peronistas.

“Hay algo que es necesario en la política y en todo. Tenacidad, voluntad, no aflojar nunca, entender el trabajo en equipo, el esfuerzo. De respetar al rival y los reglamentos”, señaló Scioli durante su discurso, en el que evitó hablar del pasado y se posicionó sobre lo que debería hacer el peronismo en el futuro. En esa línea, agregó: “El voto a mi como Presidente significa la defensa de la soberanía nacional, del trabajo argentino, de la industria y la educación pública”.

Tal como había adelantado este medio, los dirigentes de la lista “Unidos Triunfaremos” hicieron una presentación conjunta en el ND Ateneo, sitio en el que Néstor Kirchner lanzó su campaña presidencial. En todo momento Scioli hizo hincapié que en ese momento muchos dirigentes le decían lo mismo que ahora, que no iba a poder luchar contra el aparato y que no tenía posibilidades de ganar.

A nivel dirigencial la diferencia es abismal. De un lado están los gobernadores del PJ, la CGT, los intendentes del conurbano, el Frente Renovador y el kirchnerismo. Del otro, Scioli y Tolosa Paz lideran un equipo de dirigentes que busca generar, según explicitó el embajador, “una epopeya política“. La lucha es desigual pero Scioli sigue en pie.

“Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie. A algunos les preocupa la unidad. No se preocupen. La unidad está garantizada. Las PASO son el mejor camino de unidad”, afirmó el ex motonauta. Tolosa Paz se expresó en el mismo sentido en reiteradas oportunidades. Al final del camino todos estarán bajo el techo de Unión por la Patria.

En la primera fila estuvieron, además de Moyano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el canciller, Santiago Cafiero; la secretaria de Deportes, Inés Arrondo; y el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto. Todos funcionarios que están en la órbita del presidente Alberto Fernández. También estuvo presente la activista social Mayra Arena, que sería candidata a diputada.

Scioli intentó dar un mensaje anti grieta y desalentar la confrontación permanente con la oposición. “Hay que buscar la convivencia democrática. La moderación no es tibieza, es firmeza. Ante la duda, yo no dudo. Quiero ir a las PASO y voy a ir a las PASO”, resaltó. Unos días atrás en el peronismo lo habían cuestionado por decir en una entrevista que, en el caso de ser presidente, iba a necesitar acordar con Patricia Bullrich.

El ex gobernador y Tolosa Paz también transmitieron, a diferencia del kirchnerismo, un mensaje de valoración sobre la gestión actual. Destacar lo bueno que se hizo y asumir que hubo errores. Eso quisieron marcar. El mensaje que dejó el precandidato presidencial tuvo una crítica encubierta dirigida al mundo K: “Nuestro presidente tuvo la tenacidad y la paciencia de mantener nuestro frente político unido y enfrentar una carrera de obstáculos”. Las diferencias salen a la luz sin tanto filtro.

Tolosa Paz revindicó las PASO y la “coherencia” de Scioli dentro del espacio político. Aseguró que buscarán a “los desencantados” y que se convertirán en “una propuesta válida de cara a la sociedad”. Además, dijo que más allá de los roces de la interna peronista, dejarán “el frente político más votado en las PASO”, anticipando que, según su proyección, Unión por la Patria será primero en las elecciones primarias.

En el kirchnerismo piensan que antes de la medianoche del sábado Daniel Scioli bajará su candidatura. Que no tiene la suficiente estructura política para tolerar un mano a mano con la dupla que conformaron De Pedro y Manzur. En el sciolismo están convencidos que, pese a todos los contratiempos, estarán firmes y competirán. En 48 horas se sabrá con exactitud. Todavía no se terminó el tiempo de las definiciones importantes.