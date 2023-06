Daniel “Colo” Vancsik: “Vi en la política una herramienta para solucionar los problemas de la gente y en la renovación el camino para lograrlo”

El concejal capitalino del Frente Renovador de la Concordia y actual precandidato a Diputado Nacional por el mismo espacio, habló con nosotros e hizo referencia a la planificación estratégica que viene teniendo la provincia.

-“Colo” haciendo un recorrido por tu vida ¿qué cosas sentís que te influenciaron en tu niñez?

-Primeramente quiero destacar el lugar en el que me crie que fue el barrio Rocamora más exactamente por la avenida Santa Catalina casi Blas Parera, nosotros somos 5 hermanos y fuimos criados solos por mi mamá ya que mi papá falleció cuando yo tenía 7 años, y ella nos inculco la cultura del trabajo desde muy pequeños, ya que trabajaba en Plastimi y a la vez hacía bollos para vender, tarea en la cual ayudábamos.

De chico me gustaba mucho el deporte, hacía fútbol, básquet y entre mis 10 y 12 años empecé a practicar golf. Fue mi primo quien me ayudo en el comienzo de este deporte que tanto amo, obviamente siempre seguí con mis estudios realizando la primaria en el Pedro Goyena y terminando mi secundario en la comercio 6.

-¿Qué te enseñó el golf que te haya servido en la vida?

-Aunque muchos no lo sepan el golf no es un deporte individualista, sino que es el resultado de un trabajo en equipo, claramente después uno sale solo al terreno de juego pero previamente hay muchas personas que ayudan a que todo salga bien y esto promovió a que forme mi filosofía de vida, la cual es saber que solo uno no puede lograr nada y que para conseguir resultados necesitas que todos tiren para un mismo lado.

-En pandemia tuviste una gran labor social ¿qué fue lo que motivo a que ayudes a los demás?

-La pandemia fue un momento muy difícil para todos pero algunos sufrieron más que otros, quería ver la forma de ayudar por lo tanto empecé a reunirme con amigos y a hablar con frigoríficos y restaurantes para llevar ayuda a distintos barrios de Posadas y gracias a eso pudimos visitar cerca de 6 barrios donde realizábamos ollas populares. Yo sabía que la gente la estaba pasando mal, lo veía en amigos del club y quería devolver todo lo que una vez me dieron.

-¿Eso te llevo a involucrarte en política?

– Sí, vi en la política una herramienta para solucionar los problemas de la gente y vi en la renovación el camino para lograrlo, además quiero destacar que lo que me gustó de la renovación es que no tiene solamente un lado radical o peronista sino que lejos de esa dicotomía se identifica con la defensa de lo nuestro sin importar las banderas.

-¿Qué cosas del deporte trasladas a la política?

-Yo identifico el deporte con responsabilidad y planificación y eso es lo que veo con el gobierno renovador en todos estos años que administra la provincia, la renovación hace las cosas con una planificación estratégica pensando de acá a 20 años, sobre todo teniendo en cuenta que Misiones tiene casi el 60% de su población joven, eso significa una gran responsabilidad para nosotros ya que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con una visión estratégica, por ejemplo la red de espacios Maker es una clara muestra de que estamos trabajando con esa filosofía.

También relaciono el deporte con la superación del fracaso, siendo este un paso más cercano al éxito y esto lo veo en la política sin ir más lejos lo que sucedió con la zona aduanera especial, donde Misiones no se quedó con el fracaso sino que siguió adelante y logro su objetivo que va a resultar en muchos beneficio para todos los misioneros.

-¿Como ves al deporte en la provincia?

-Creo que la provincia en cuestión de políticas públicas correspondiente al deporte está muy bien, ya que se hicieron cambios estructurales como el CEPARD el cual dio un gran impulso a nuestro deporte, igualmente creo que debemos seguir creciendo para poder continuar sacando deportistas, ya que el deporte te aleja de las drogas y te hace mejor persona porque te obliga a seguir reglamentos y a tener un cierto orden, también te da salud e invertir en deporte hace que el estado gaste menos en salud.

-¿Con que estilo de política te referencias actualmente?

-Básicamente me referencio con el estilo de política de la renovación que no es una política de escritorio sino que es una política de acción que sale al terreno a escuchar a los vecinos, lo vemos en Oscar nuestro gobernador, con Lalo también que pregona la misma política que es la de hablar menos y trabajar más y eso es lo que me gusta a mí.

-¿Cómo ves la política a nivel nacional?

-Pienso que a nivel nacional deben dejar de pelear sobre todo Juntos por el Cambio que es más de lo mismo, y creo que tenemos que aprender que si alguien está haciendo bien las cosas hay que acompañarlo y no estar desde la queja permanente. Por eso, mi mandato es responder con trabajo a las problemáticas de los misioneros y pedir a nación lo que nos corresponde, pero también quiero destacar como Misiones nunca cesó de avanzar con recursos propios independientemente de la situación del país y esto tiene que ver con el misionero que nunca dejó de trabajar, inclusive en pandemia fuimos una de las únicas provincias que crecieron y generaron trabajo y esto también lo veo en mis recorridas por la provincia donde el colono me pide que gestione créditos con nación para poder seguir comprando maquinarias y herramientas de trabajo.

Por Fernando Retamozo

Politólogo y Periodista