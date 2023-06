Carmen Méndez Asón, diputada provincial electa por el Frente Renovador abordó la incertidumbre en el Partido Justicialista y la importancia del diálogo y el consenso en la elección de candidatos para las próximas elecciones nacionales. También compartió sus preocupaciones sobre la falta de derechos en Jujuy, así como su visión sobre los recientes acontecimientos en Chaco.

Carmen Méndez Asón – LT4

Aquí en la provincia cierran listas ahora el 24 de junio. ¿Cómo está el PJ y cómo se está preparando?

No estoy siguiendo tan de cerca la campaña, yo vengo de terminar la campaña de diputados provinciales. No soy candidata en esta y no pertenezco a la junta electoral de ninguno de los partidos que están participando.

Yo creo que sabemos todos que a nivel nacional todavía no se ha definido quién podría ser el candidato o la candidata, que hay varios dentro de lo que es el campo nacional y popular. Prácticamente sigo por las noticias, no tengo una información 100% porque nadie la tiene.

Me surgió el dato de que hay denuncias en el PJ de Misiones que podría quedar fuera de las próximas elecciones. ¿Hubo un problema con Juan Manuel Irrazábal?

Lo que tengo entendido es que se presenta el Partido Justicialista por fuera del acuerdo provincial con el Frente Renovador para las Nacionales, y que se guían por frentes diferentes. Acerca de los acuerdos realmente estrechos, los acuerdos de honor y demás, no estoy en conocimiento porque no he sido partícipe de ellos.

Además, se qué Juan Manuel Irrazábal estuvo también en Jujuy, él está frente al Comité contra la Tortura y estamos aguardando su llegada a Posadas para poder conversar y que nos pongan al tanto de esta situación para que podamos ayudar a informar a los más afiliados justicialistas del resto de la provincia porque efectivamente estamos corriendo con los tiempos.

¿Quiénes son los candidatos que saldrían desde el Partido Justicialista?

Yo desconozco los nombres, tengo en conocimiento la misma foto que circuló por todos lados, pero no sé quiénes serían los candidatos o las candidatas.

¿Entonces el PJ podría presentar sus propios candidatos en estas PASO pegada a la boleta de Unión por la Patria?

No tengo el nombre, no sé el frente realmente porque no soy de la junta electoral del Partido Justicialista, soy del Consejo Partidario pero no soy de la junta electoral. Sé que es un frente diferente y que esto por supuesto, genera ruidos. En Misiones no tenemos los nombres todavía de los candidatos y las candidatas, lo que sí se conoce son los nombres de los candidatos del Frente Renovador porque ya vienen trabajando en el territorio y se los han anunciado, pero del Partido Justicialista no sabemos.

¿Cuál es el proceso para que suceda?

Hay algo que tenemos que conocer todos, hay cuestiones sobre los plazos y requisitos para poder presentarse a una elección que desconocen. Durante el gobierno de Mauricio Macri se quitó la posibilidad de hacer colectoras presidenciales, es decir, no podrían ir dos frentes diferentes con el mismo candidato o candidata para presidente. Es ahí donde se genera el problema principal. Esa sería la madre de la discordia en este momento, porque los nombres son diferentes de los frentes.

Eso también la gente debe comprender, cuando salen de los ámbitos políticos y se judicializa, ya la resolución no es política, es judicial. Por otro lado, los peronistas no queremos dividir las aguas para que gente del sector de Cambiemos, como Morales por ejemplo, vengan a gobernar nuestra provincia, a privatizar las cosas que no pudieron privatizar en su momento, como fue el Banco Provincial de Misiones o Papel Misionero. Nosotros no queremos ese modelo para Misiones.

¿Cómo fue el proceso de diálogo y consenso dentro del partido justicialista en relación a los candidatos para la Nación?

Yo sé que el gobierno de la provincia tiene un muy buen canal de diálogo con todos lo que están propuestos para candidatos en Nación. Naturalmente, sabemos que dentro del Partido Justicialista, hay gente que tiene alineamientos que son del PJ y otros no.

Con los que están dentro del Partido Justicialista, hace un mes estuvimos en Capital Federal en el microestadio de Ferro en el Congreso del PJ y donde ya planteamos que no se quiso proponer un nombre. En ese congreso estaba sentada Tolosa Paz, estaba Wado de Pedro, gente de distintos sectores que hoy están en pugna y quieren realmente ser presidentes o vicepresidentes. Esperemos que siempre sea para el beneficio de la sociedad y que sigamos avanzando en democracia.

Represión en Jujuy

¿Podrías dar una reflexión sobre la actualidad plena que estamos viviendo a nivel país, sobre todo lo que está pasando en Jujuy, por ejemplo?

Es algo que me tiene realmente muy preocupada. Jujuy es una provincia que conozco de muy cerca, me tocó en algún momento trabajar y colaborar con el equipo político de Milagro Sala, así que conozco muy bien el contexto político interno desde adentro de la provincia de Jujuy y los intereses que se están jugando.

Lo que me parece muy bueno y positivo es que se visibiliza ante todo el país la falta de derechos y garantías que vive el pueblo jujeño y que es de muy larga data. Es un pueblo que tiene una característica totalmente diferente a los misioneros, por ejemplo, que podemos tener algunas diferencias, pero tenemos tolerancia, respeto y garantías.

Morales es un personaje realmente nefasto y me preocupa como una mujer de la política, que gente como él tienda a ser presidente de la Nación. Es realmente preocupante, ¿qué garantías tendríamos con un hombre así?

¿Qué opinas sobre lo que sucedió en Chaco?

La vida de todo ser humano, no solo de las mujeres, es preciosa. Y realmente espero que tenga una investigación profunda y que si hay gente que se sirve de la política para poder generar algún ámbito de impunidad, se termine.

Eso no nos hace bien a nadie. No nos hace bien a la democracia, tenemos medios donde se habla de la violencia de género, donde hay líneas telefónicas que podemos acudir, pero que todavía no hemos realmente hecho carne, y nuestras mujeres, nuestras adolescentes y nuestras niñas siguen naturalizando estas cuestiones. Muchas cosas que nosotros ya por una cuestión educativa no deberíamos naturalizar.

