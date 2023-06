Gol y récord histórico de Cristiano Ronaldo a los 38 años de edad: mirá los detalles

El delantero marcó el 1-0 definitivo ante Islandia en su partido número 200 con el seleccionado luso, por las Eliminatorias hacia la Eurocopa. De esta forma se ha convertido en el máximo goleador de la historia al servicio de una selección.

Cristiano Ronaldo logró un nuevo hito en su carrera profesional: cumplió 200 partidos con la Selección de Portugal, justo en el día que marcó el gol de la victoria por 1-0 ante Islandia en el estadio Laugardalsvöllur de la capital Reikiavik, por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

El actual delantero de Al Nassr, de 38 años, recibió el reconocimiento justo antes del partido, cuando le entregaron una certificado con el récord y una camiseta de la selección enmarcada y con el dorsal 200.

Su periplo con la absoluta lusa comenzó hace 20 años, cuando a los 18 fue lanzado por Luiz Felipe Scolari en un amistoso contra Kazajistán en agosto de 2003.

Cristiano, exManchester United, Real Madrid y Juventus, ha representado los colores de su país en cinco campeonatos del mundo y otros cinco de Europa, uno de los cuales ganó, el de Francia 2016.

Además, se ha convertido en el máximo goleador de la historia al servicio de una selección, con 123 tantos con el de hoy.

Pese a acercarse al epílogo de su carrera, Cristiano sigue como una pieza fundamental de Portugal, ahora en un nuevo ciclo dirigido por el español Roberto Martínez.

La emoción de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal y la revelación sobre su futuro

«Significa mucho. Siempre ha sido un sueño representar a la selección, 200 partidos no son para cualquiera. Quiero seguir haciendo felices a todos los portugueses. Si marco genial, sino lo más importante es que ganemos», expresó el Bicho en la conferencia de prensa del lunes.

Consultado sobre cuál fue su mejor partido en Portugal, CR7 indicó: «Difícil mencionar solo uno. Tuve tantos momentos hermosos con la Euro de 2016, la Nations League… Prefiero decir que el próximo partido es el más bonito. Estoy muy orgulloso de ser el primero en obtener el juego número 200, es algo que nunca imaginé”. Y, a sus 38 años, no piensa colgar los botines todavía. «Es un viaje que espero no termine pronto. Siempre estoy nervioso por jugar. Vivo el momento, día a día, creo que todavía estoy bien. Mientras me sienta motivado y sienta que a la gente que me rodea le gusta mi participación y liderazgo, aquí estaré. No voy a dejar mi lugar gratis».