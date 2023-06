El pequeño sumergible realizaba un viaje con turistas a los restos del Titanic. Guardacostas de EEUU y Canadá continúan con la búsqueda contra reloj. Cinco personas van a bordo, entre ellos, un empresario pasquitaní y su hijo; un empresario británico, un explorador francés, y el CEO de OceanGate Expeditions.

La embarcación con turistas perdió contacto con la nave nodriza la mañana del domingo., una hora y 45 minutos después de descender al mar en la costa de la isla Terranova, en Canadá. Los guardacostas de Estados Unidos y Canadá trabajan contra reloj ya que el sumergible tiene una capacidad de oxigeno por un máximo de 96 horas, y ya le restaría aire por menos de 70 horas.

A los cinco turistas y tripulantes del submarino que ha desaparecido cuando se disponía a visitar el pecio del transatlántico Titanic , según ha trascendido en medios norteamericanos, ya fueron identificados.

“Los ocupantes del submarino son el millonario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, el explorador británico Hamis Harding, propietario de Action Aviation, el aventurero francés Paul-Henri Nargeolet, experto en el naufragio más famoso del mundo, a 3.800 metros de profundidad; y el propio CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush.

OceanGate Expedition es la única compañía que ofrece las expediciones para ir a ver los restos del famoso barco, que se encuentran a unos 3800 metros de profundidad y a unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

RMS TITANIC EXPEDITION

I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince

Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ

— Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023