La chef misionera Tatiana Titus participó en el Campeonato Federal de Asado con su corte regional y creatividad en el chimichurri

Tatiana Titus, chef misionera y docente, participó del Campeonato Federal de Asado llevado a cabo en Buenos Aires este fin de semana. A pesar de no llegar a la final, Tatiana se siente súper contenta y satisfecha con su desempeño. Se le asignó el desafiante corte regional del Pacú y también tuvo que enfrentar el reto de la provoleta. Tatiana compartió que la experiencia fue hermosa.

FMS – Tatiana Titus

¿Cómo te fue en la competencia?

Tatiana Titus: Me fue súper bien, súper contenta. Hice lo que realmente quería hacer. No pude pasar a la final, pero la experiencia, todo es hermoso. Las cuatro chicas que fuimos, la rompimos. Era una competencia muy pareja, gente muy buena.

¿Qué corte te tocó, preguntaban en la mesa?

TT: Me tocó el corte regional, que en ese caso es el Pacú. La bondiola, riñoncitos, vegetales. También me tocó el desafío de la provoleta.

¿Y dónde adquirían estos cortes, Tatiana?

TT: Te daban todos ellos. Ellos proveían toda la materia prima, y bueno.

Momento de autocrítica. ¿Se te arrebató? ¿Se te pasó?

TT: Gracias a Dios pude dar bien con el tiempo. No se me arrebató, no se pegó, no se quemó. Gracias a Dios, salió espectacular, pero bueno, el ganador también se merecía.

¿El chimichurri lo haces vos?

TT: Yo lo había hecho, sí. El chimichurri tenía yerba mate, limón, un poquito de Misiones en la parrilla.

¿Qué es lo que el jurado tenía en cuenta para calificar a cada uno de ustedes?

TT: La presentación, respetar los puntos que se habían dicho previamente, el orden, la limpieza, todo sumado.

¿Y en qué crees que fallaste, si hubo algún fallo?

TT: No sé, puede ser por ahí el tema de los gustos, hay que convencer a todos los jurados. Cada persona tiene un gusto diferente, para mí estaba bien, para algunos también.

¿Tenés chances de participar de nuevo o no se repiten las participaciones?

TT: No nos dijeron nada, nos van a avisar si para el próximo nos podemos inscribir o no, pero bueno, esta experiencia para mí es única, así que con haber venido ya desde hace un par de años, así que, me voy súper contenta.