“Nos quedamos con las ganas”: Véliz y Soulé, los dos Sub-20 que Scaloni quiere en la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste respaldó a los jugadores jóvenes que disputaron la gira por Asia y anticipó más inclusiones en el futuro inmediato. "Sin importar el carnet de identidad, aprovechando el momento de cada uno".

Lionel Scaloni habló después de la victoria sobre Indonesia que marcó el cierre de la gira por Asia de la Selección Argentina y se mostró más que optimista por las actuaciones de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte en sus debuts con la Albiceleste y anticipó que podría haber más figuras del combinado nacional Sub-20 dentro de las convocatorias de la Scaloneta en el futuro inmediato.

«La idea era esa. Que jueguen, que sumen minutos que es lo más importante. Más allá del resultado, el juego y el funcionamiento, que eso ahora no es lo que más me interesa, queríamos que estos chicos jueguen, disfruten y se vayan acoplando a lo que es el equipo pero no hay que apurarlos», explicó el oriundo de Pujato sobre las actuaciones de los atacantes de 18 años de Manchester United y Brighton, respectivamente, que compartieron en el campo de juego durante un tramo del segundo tiempo a la par de Julián Álvarez.

«Hemos hecho un par de retoque a los que vieron del Mundial y estamos abiertos a lo que venga. La gente que se pueda destacar, sin importar el carnet de identidad -o la edad que tienen-aprovechando el momento de cada uno. Hoy están los chicos jugando bien, jóvenes y esperemos seguir así».

Por último, Scaloni se lamentó por la ausencia de dos jugadores que participaron del Mundial Sub 20 de Argentina 2023 junto al resto del combinado nacional para que tenga su experiencia junto al elenco absoluto. «Nos quedamos con las ganas de haber podido traer algún otro jugador que estaba en el Sub 20 pero por un tema de calendario no fue posible».

Esos jugadores son Alejo Véliz y Matías Soulé, de Rosario Central y Juventus, respectivamente y ambos de 19 años. El atacante santafesino fue la gran figura del equipo de Javier Mascherano, con tres goles en cuatro partidos, con gran uso de su altura para ganar de arriba y ser opción de juego como referencia para el resto de sus compañeros.

Por el lado del marplatense, hizo un sólido torneo principalmente como extremo por izquierda, aunque con gran asociación en el centro del terreno de juego con sus compañeros y ya supo ser convocado por Scaloni para la Selección Argentina en 2021 junto a Garnacho, Luka Romero y Nico Paz, entre otros.

Tal vez te interese leer: La Selección Argentina venció a Indonesia por 2 a 0 y cerró la gira asiática con una sonrisa

Lionel Scaloni se convirtió en el entrenador con mayor efectividad de la historia en la Selección Argentina

Con el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 sobre Indonesia, Lionel Scaloni se transformó en el entrenador con mayor efectividad en la ilustre historia de la Albiceleste, dejando en el camino a Diego Maradona.

Desde su asunción en primero en carácter interino tras la finalización del Mundial de Rusia 2018, el oriundo de Pujato dirigió 61 encuentros y en el proceso obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2019 antes de consagrarse campeón de la Copa América 2021, Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Sus números entre victorias, empates y derrotas hablan por si solos: ganó en 41 ocasiones, igualó en 15 y solo perdió cinco encuentros. Con el máximo invicto histórico del combinado nacional de 36 presentaciones sin perder, desde la caída ante Brasil en las semis de la Copa América del 2019 hasta la primera fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022 contra Arabía Saudita antes de terminar el torneo con un triunfo sobre Francia para obtener el tercer campeonato mundial.

Con Scaloni a la cabeza, los entrenadores con mayor efectiva en la Selección Argentina

Lionel Scaloni: 75,4% (61 partidos)

Diego Armando Maradona: 75,0% (24 partidos)

Gerardo Martino: 73,5% (29 partidos)

Manuel Seoane: 73,3% (10 partidos)

Guillermo Stábile: 72,2% (127 partidos)

#Deportes La Selección Argentina le ganó por 2 a 0 a Indonesia en el último partido amistoso de la gira en Asiahttps://t.co/48WWEqVMoq — misionesonline.net (@misionesonline) June 19, 2023

Fuente: TyC Sports