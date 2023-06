TN en Posadas | El misionero Iñaki Beitía remontó 30 posiciones y se metió en el top 10 de la Clase 2

El posadeño fue el único nacido en la tierra colorada que pudo completar la prueba y lo hizo con una remontada antológica. Largó desde la 39na colocación y terminó noveno en un carrerón.

El paso del Turismo Nacional por la provincia de Misiones dejó una de las actuaciones individuales más destacadas de la temporada y, justamente, uno de los locales fue el autor de una verdadera hazaña.

El posadeño Iñaki Beitía no había tenido un buen fin de semana y había quedado condicionado con las series. Un toque el día sábado lo había marginado de hacer una buena clasificación y debería ingeniárselas para escalar desde los últimos lugares de la parrilla.

En general, Beitía había corrido la misma suerte que sus coterráneos, ya que tanto Juan Pablo Pastori como Bautista Bustos largarían junto a el en el fondo de la Clase 2. Sin embargo, la suerte del posadeño cambiaría rápidamente y antes de iniciar la final.

Y es que el Toyota Etios de Bustos no logró estar a tiempo luego de los inconvenientes del sábado y así Beitía avanzaba un lugar antes de la bandera.

Largando desde la posición 39°, el misionero rápidamente demostró que su coche no pertenecía a la zona baja y empezó su escalada. Beitía exigió al máximo a su Etios y, por momentos, parecía que el número 91 adelantaba a sus rivales sin esfuerzo y como si estuvieran parados a un costado del circuito.

Los giros seguían pasando y el ritmo del local parecía no tener límites, dando a entender que, de no haber sido por ese toque en la serie, podría haber competido por el podio. De igual manera, también supo aprovechar los relanzamientos luego de los “Pace Car” y así logró colarse entre los 10 mejores de la 6ta fecha y en su casa.

Luego de la carrera, el posadeño le dedicó unas palabras a Misiones Online y se mostró contento por el resultado.

“La verdad que fue una linda carrera. Ayer nos chocaron y tuvimos que largar en el puesto 40 pero hoy pudimos terminar novenos así que estoy super contento”, comentó Beitía.

“Teníamos un gran auto, hoy lo dimos todo y aproveché cada hueco que encontré para avanzar”, agregó.

Por otra parte, destacó que correr en Misiones “siempre es un sueño. Ya lo estaba disfrutando desde el inicio de la semana y con el toque de ayer, si no hubiéramos tenido este resultado, igual hubiera estado super contento. El resultado de hoy es la frutilla del postre y no me entra la felicidad en el cuerpo”, completó.

Con este resultado, el misionero se ubica en la novena posición del campeonato, un punto por encima de Matías Signorelli. La próxima fecha del Turismo Nacional será en Concepción del Uruguay el 9 de julio.