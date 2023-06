«Jesús conoce a cada uno por su nombre», por el presbítero Amaro Carlos René

El evangelio de este domingo inicia el discurso apostólico de Jesús, que constituye un esbozo de una primera teología de la misión; una perspectiva apropiada para definir la vocación e identidad de la comunidad eclesial en la actualidad.

El cristiano se siente comprometido a la misión, a un cambio de la realidad,

fundamentado en la responsabilidad de toda la Iglesia. Cada cristiano es llamado

personalmente a trabajar por el Reino sin caer en el pecado de atender a sus propios

intereses.

Jesús conoce a cada uno por su nombre. Por lo tanto, convertirse en pueblo, en

comunidad, arranca de un encuentro personal con aquel que sabe de nosotros y nos

llama por nuestro nombre, para encontrarnos y conocernos unos a otros. Rostro

abierto que descubre y expone, que parte y reparte dones a la vida. No se trata de

estar junto al otro sino de crear comunión. En la verdadera comunión el otro es

interesante para mí, sin comprometer su libertad y sin dominar su intimidad.

Si la fe es una experiencia personal vivida en la comunidad, la misión también lo es. Y

la medida apropiada no es la eficacia inmediata de la acción, sino la fidelidad a la

voluntad de Dios.

Jesús no se queda impasible ante la necesidad de la humanidad; él siempre se

compromete, en este caso, compromete a los apóstoles a tomar partido, a actuar, a no

esperar; las ovejas necesitan pastor para no perder la identidad, para sentirse unidas.

El Reino está cerca y necesitamos experimentar los signos que le dan identidad: sanar

de nuestras enfermedades (nuestros intereses personales, nuestro egoísmo), resucitar

los muertos (tantas zonas ocultas de nuestra vida que se secan y se malogran) limpiar

los leprosos (cuántos otros, los más necesitados, necesitan entrar en nuestra vida para

desequilibrar nuestras falsas seguridades), arrojad demonios (liberarnos de tantas

negritudes del pasado que opacan nuestro presente). Gratis lo habéis recibido, dadlo

gratis…

Dios te ama y te llama para contribuir a que el Reino sea amor. Que todo depende de

cómo miro lo que hago, mira siempre a los demás con mucho amor. Así, Jesús nos

mira.

No cabe pensar que la respuesta haya sido unánime, ya que la decisión de convertirse

en pueblo, es una decisión libre de quien quiera dejarse poseer por Él y ahora dé

testimonio personal de lo que Yahvé ha hecho por su pueblo: conservar la memoria

viva de la liberación obtenida gracias a la intervención de quien, a partir de ahora, ha

hecho posible que sean pueblo de Dios; una nación santa.

Pbro. Amaro Carlos René