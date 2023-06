Chaco: en unas reñidas elecciones Capitanich se impuso en las PASO de su frente, pero en la sumatoria Juntos por el Cambio fue más votado

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia arrojan un resultado parejo, con la oposición imponiéndose por menos de dos puntos porcentuales, en una elección marcada por la desaparición de Cecilia Strzyzowsky

Sumados, los votos de los radicales Juan Carlos Polini y Leandro Zdero —precandidatos a Gobernador de Chaco por Juntos x el Cambio y principales opositores del oficialismo— derrotaron al Frente Chaqueño este domingo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En caso de establecerse una alianza entre ambos, el resultado podría poner en jaque la continuidad del Gobernador Jorge Capitanich, en las elecciones generales del próximo 17 de septiembre. Los chaqueños fueron a las urnas en un clima que estuvo marcado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, nuera de Emerenciano Sena dirigente con cercanía al Gobernador. Además, sorprendió la fuerte abstención de las personas habilitadas para sufragar y los votos en blanco emitidos.

En conferencia de prensa Capitanich evitó mencionar el triunfo de JxC y optó por destacar que a nivel individual fue el precandidato más votado. En efecto, la interna entre los opositores fue pareja y separados los dos postulantes no alcanzaron ni la mitad de votos que cosechó el actual Gobernador de Chaco, quien se impuso contundente contra su contrincante en las PASO del Frente Chaqueño, Ismael Espinoza.

“Como viene ocurriendo históricamente en mi caso, desde 1999 he ganado todas las internas y primarias. Esta no ha sido la excepción”, dijo Coqui desde su búnker en el Partido Justicialista provincial, donde llegó este domingo pasadas las 23.

“Hemos sido la lista individual más votada respecto a los otros candidatos, superándolos por el doble. El resultado final, si se acumulan otras listas de Juntos x el Cambio, no sé cómo va a ser porque todavía no hicimos la proyección y no hemos podido cargar todos los datos provisorios. Se dirimirá en las próximas horas. La única cuestión en controversia es la candidatura de JxC, no está claro quién gana”, manifestó cuando el escrutinio apenas superaba el 30%.

La jornada era seguida con especial interés en el plano nacional por la oportunidad de relevar el impacto real en el electorado del tenso Caso Cecilia, a partir de los lazos políticos de Emerenciano Sena y de su esposa, Marcela Acuña, con el oficialismo provincial. Una radiografía que terminará de delinearse con el cierre del escrutinio provisorio que se esperaba entrada la madrugada.

El conteo arrancó con el Frente Chaqueño arriba. Luego la brecha se acortó y, pasadas las 22.30, Juntos x el Cambio empezó a mostrar ventaja. El conteo de votos fue lentó y durante toda la madrugada del lunes fue avanzando. Hasta el momento el Frente Chaqueño obtenía el 36,83% de los sufragios, pero Juntos x el Cambio lo superaba, con el 42,66%. El voto en blanco fue la tercera opción que más eligieron los chaqueños, detrás de Capitanich, Zdero y Polini. En tanto, más del 40% de las personas habilitadas para votar decidieron no hacerlo. Con información de Infobae.

Lee también:

La participación rondó el 52%, un nivel -dijeron en el oficialismo- similar al que mostraron las primarias de 2015 y 2017. El escenario de participación menguada -en filas gubernamentales esperaban un porcentaje mayor- se vio alimentado por el fin de semana largo y por el Día del Padre, en medio además del clima enrarecido por la conmoción del Caso Cecilia.

En las elecciones provinciales 2019 Capitanich (Frente Chaqueño) se impuso en la elección a gobernador por el 49,49% de los votos, sobre el 31,34% del radical Carim Peche (Chaco Somos Todos). En el tercer escalón quedó Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Frente Integrador), con el 13,91%. Ese 2019 no incluyó PASO provinciales ya que fueron suspendidas por un año (una estrategia que intentó plasmar también en 2023 el peronismo, pero que quedó abortada por un fallo del Superior Tribunal de Justicia tras una batalla judicial de JxC).

Emerenciano Sena y su esposa, líderes de un movimiento que construyó el barrio Emerenciano de viviendas sociales en Resistencia con financiamiento estatal y contaba con escuelas de gestión social, eran en este turno electoral precandidatos a diputado provincial y a intendenta de Resistencia por Socialistas Unidos, como una de las opciones del oficialista Frente Chaqueño (que llevó 15 listas para la Legislatura).

A pedido del último espacio, tras las detenciones el Tribunal Electoral excluyó esas precandidaturas de las PASO, lo mismo que las de José Obregón (a la Cámara baja provincial) y Fabiana González (a concejal de Resistencia), también detenidos. Pero las boletas estuvieron en las urnas porque los tiempos acotados impidieron modificar las papeletas.

Este año, a diferencia de los duelos a gobernador en JxC y en el Frente Chaqueño, el resto de los aspirantes al máximo cargo provincial no tuvo batallas internas este domingo y apuntaron su mirada al 17-S, cumplimiento de porcentajes mínimos mediante.

Ese pelotón incluye al intendente capitalino Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovadora); al embajador argentino en Paraguay y exmandatario Domingo Peppo (Unidos por la Gente); a Juan Carlos Bacileff (Frente Integrador); a Alfredo Rodríguez (La Libertad Avanza); a Rubén Galassi (Libertarios en Acción) y a César Báez (PO). Así, habrá oferta peronista fragmentada en los comicios de septiembre, en un escenario que alimenta las chances de JxC.

Este domingo se definieron además candidaturas a legisladores provinciales (el 17-S se renovarán 16 bancas), intendentes y concejales. En el Frente Chaqueño, la lista principal para la Legislatura estuvo encabezada por los ministros Santiago Pérez Pons (Planificación, Economía e Infraestructura) y María Pía Chiacchio Cavana (Desarrollo Social).

(Fuente: Ámbito)