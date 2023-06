Carta de monseñor Juan Rubén Martínez obispo de Posadas para este domingo «trabajadores para la cosecha»

El Evangelio de este domingo nos trae las palabras que Jesús dijo cuando al contemplar la fatiga y el abatimiento de la multitud, sintió compasión por ella: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». (Mt 9,37-38).

Es reconfortante saber que Dios no es un Dios lejano, sino que se compadece y acompaña siempre a su pueblo. Y escucha los ruegos de la Iglesia que pide más trabajadores para la cosecha. En las últimas semanas hemos vivido la gracia de tres ordenaciones sacerdotales. El 17 de mayo en la parroquia Espíritu Santo de Posadas ordené sacerdote para la congregación de los padres redentoristas a Federico

Romero. El sábado 3 de junio, en la Vicaría Santa Lucía de Posadas ordené a Yonatan Acevedo, de los padres miguelitas y, el pasado viernes del Sagrado Corazón de Jesús, ordené sacerdote en Apóstoles a Diego Pezuk que se suma al clero diocesano. Es un motivo para agradecer profundamente a Dios por el don de la vocación y del ministerio sacerdotal. Pero hay que decir también que debemos seguir rezando porque la realidad pastoral es desafiante y los operarios siguen siendo escasos.

Es cierto también que el ministerio apostólico no tiene sentido si se entiende como una actividad exclusiva de los sacerdotes. En realidad, la evangelización es tarea de todos los bautizados. El Papa Francisco, en la Exhortación Evangelii Gaudium nos recuerda que «en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar» (EG 119).

«En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie

postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que somos siempre “discípulos misioneros”» (EG 120).

«Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. […]Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. (EG 121).

Jesús convocó a los Doce, y los envió a continuar con su misión evangelizadora. Desde entonces, la Iglesia, cimentada sobre la fe apostólica ha ido procurando hacer presente en el mundo esta buena noticia de salvación. En esa misma dinámica, también nosotros somos convocados por Jesús para continuar con su legado.

Así, percibimos que somos, al mismo tiempo, esa multitud que experimenta la fatiga del peregrinar a través de la historia, ese pueblo que ruega con fe al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores para la cosecha, y esa comunidad apostólica de discípulos misioneros de Jesucristo que llevan al mundo la Buena Noticia de la salvación.

Quisiera aprovechar la ocasión para enviar un saludo a todos los padres en su día. En esta época es muy importante recuperar la figura paterna como expresión del amor de Dios, nuestro Padre.

Les envío un saludo cercano y ¡hasta el próximo Domingo!