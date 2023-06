El Soberbio | “Tú no me conoces bien, te voy a matar”, la amenaza de un hombre a su pareja embarazada tras 16 años de noviazgo

En Colonia Primavera, Carla Magdalena D. (38) denunció a su pareja, Hugo Ariel D. S. (40), por amenazarla de muerte. Ambos llevaban 16 años de convivencia y tienen dos hijos en común, además de encontrarse la mujer en el séptimo mes de embarazo.

Según relató la víctima, ayer en horas de la tarde, alrededor de las 19:00horas, Hugo Ariel llegó a su hogar en estado de ebriedad. Luego de mantener una discusión, el hombre profirió amenazas de muerte contra su pareja, pronunciando las palabras: «Tu nao me conhece beim, eu vo te matar«, lo que en español significa «Tú no me conoces bien, te voy a matar«.

Ante esta grave situación, se tomaron medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la víctima y su hijo por nacer. Con la colaboración del personal del Comando, se procedió a la detención de Hugo Ariel D.S. Previo examen médico, fue alojado en las celdas de la comisaría de El Soberbio.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, que se encargará de tomar las acciones legales correspondientes y garantizar la protección de la víctima y su familia.

