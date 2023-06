Alejandro Jabornicky confirmó que será precandidato a senador por el espacio liberal en Misiones

El conocido abogado penalista Alejandro Jabornicky, hasta ahora apoderado legal en Misiones del espacio que impulsa a Javier Milei (como candidato a Presidente). afirmó que se postulará como precandidato a senador, a pocos días del cierre de listas, de cara a las elecciones PASO.

En diálogo con el programa El Primer día, el letrado compartió su visión sobre su participación política y los desafíos que enfrenta el espacio liberal en el contexto actual.

Jabornicky, quien dijo que se encuentra trabajando para consolidar el espacio liberal en Misiones, expresó su interés en apoyar la figura de Javier Milei como presidente y a Victoria Villarroel como vicepresidenta. Destacó la importancia de trabajar en conjunto dentro del espacio liberal y afirmó estar dispuesto a colaborar con otros miembros del partido para elegir al mejor candidato posible.

Durante la entrevista, se hizo referencia a un incidente previo con la candidata Ninfa Alvarenga, que generó cierta controversia en el espacio liberal. Jabornicky describió este suceso como un escenario político desordenado, donde se rompieron estructuras partidarias y se intentó dañar al partido de manera injustificada. Resaltó que hubo irregularidades y acusaciones infundadas con el objetivo de perjudicar al espacio que habían logrado construir en la provincia.

Al profundizar en el incidente con Ninfa Alvarenga, Jabornicky mencionó que hubo un mal asesoramiento y una falta de comprensión de la legislación electoral. Explicó que existen normas que regulan las renuncias de los candidatos y que no se pueden realizar de la misma manera que una renuncia laboral. Consideró que esta situación tuvo un impacto negativo en el sistema democrático y constitucional, ya que se generaron irregularidades y faltas graves.

El abogado penalista también se refirió a la plataforma del partido liberal y a su propuesta. Destacó que el partido es abierto y busca unir a todos los libertarios y liberales en un proyecto de fuerza liberal en la provincia de Misiones. Resaltó que el objetivo principal es respetar los pactos y contratos establecidos, así como respaldar las ideas de Javier Milei.

Además, Jabornicky hizo hincapié en la importancia de diferenciarse de otros partidos que intentan presentarse como liberales, pero que no representan los valores propios del liberalismo. Mencionó el partido «Fe» que fue liderado en su momento por el sindicalista Momo Venegas, quien, según él, no se ajusta a los principios y reglas del liberalismo. Afirmó que los liberales no permitirán que estos partidos se autodenominen liberales sin haber demostrado un compromiso real con las ideas y valores liberales.

En relación a los candidatos y las próximas elecciones, Jabornicky comentó que hay muchos nombres en consideración, pero prefirió que cada uno se exprese al respecto. Afirmó que las listas están en proceso de cierre y se está trabajando intensamente en ese aspecto.