Con tres partidos en la jornada del sábado, la Selección Femenina de Rugby acumuló dos victorias y una derrota en el Pre-Olímpico, con la capitana misionera como gran estandarte. Repasá lo mejor de los partidos.

Las Yaguaretés vencieron en su tercera presentación en el Pre-Olímpico Sudamericano de París 2024. El equipo argentino ganó ante Chile por 52 a 0 en un duelo clave por la clasificación. Además, en el primer turno derrotó a Colombia por 19 a 0 y en el segundo partido perdió 17-5 ante Brasil.

LAS YAGUARETÉS 52-0 CHILE

Las jugadoras argentinas iniciaron el encuentro con una inyección anímica que les sirvió para marcar dos tries desde temprano, uno de Virginia Brígido Chamorro y otro de la capitana Paula Pedrozo. Argentina siguió presionando, recuperó la pelota y consiguió otro hueco por intermedio de Micaela Pallero. Sofía González también fue protagonista con su buena patada a los palos y despachandose con dos tries. Pedrozo marcó por duplicado y la ingresada desde el banco María Taladrid la acompañó con otro más, ante una defensa chilena que no tuvo respiro en ningún momento del juego. En el cierre marcó Gimena Mattus para sellar una gran victoria.

Formación: 2. Gimena Mattus, 3. Micaela Pallero, 4. Azul Medina, 5. Mayra Aguilar, 6. Paula Pedrozo (C), 8. Virginia Brígido Chamorro, 10. Sofía González.

Suplentes: 1. María Taladrid, 7. Andrea Moreno, 9. Brisa Trigo, 11. Antonella Reding, 12. Talía Rodich.

LAS YAGUARETÉS 5-17 BRASIL

En la primera etapa, al combinado nacional le costó tener la pelota y atacar al rival. Aunque el quiebre del partido fue tras la amonestación de Azul Medina. Con una jugadora de más, las Yaras fueron determinantes y facturaron por duplicado con Talía Costa y Bianca Silva. En el segundo tiempo, el dominio de las brasileñas continuó y explotó la velocidad por las bandas. De esta manera Silva apoyo su doblete, pero en el final del encuentro Virginia Brígido Chamorro encontró el hueco en la defensa rival para marcar el único try de las Yaguaretés.

Formación: 2. Gimena Mattus, 3. Micaela Pallero, 4. Azul Medina, 5. Mayra Aguilar, 6. Paula Pedrozo (C), 10. Sofía González, 12. Talía Rodich.

Suplentes: 1. María Taladrid, 7. Andrea Moreno, 8. Virginia Brígido Chamorro, 9. Brisa Trigo, 11. Antonella Reding.

LAS YAGUARETÉS 19-0 COLOMBIA

El equipo argentino arrancó de muy buena manera en el primer tiempo en el que fue superior a las colombianas y con un buen juego colectivo anotó tres tries con la capitana Paula Pedrozo, Micaela Pallero y Azul Medina. De esta manera el seleccionado nacional se fue al descanso por 19 a 0. En el complemento el encuentro fue más parejo y, aunque Argentina sufrió una tarjeta amarilla, no tuvo peligro en su ingoal.

Formación: 2. Gimena Mattus, 3. Micaela Pallero, 4. Azul Medina, 5. Mayra Aguilar, 6. Paula Pedrozo (C), 10. Sofía González, 12. Talía Rodich.

Suplentes: 1. María Taladrid, 7. Andrea Moreno, 8. Virginia Brígido Chamorro, 9. Brisa Trigo, 11. Antonella Reding.

Fuente: ESPN