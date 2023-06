Posadas | “Hubo algunos que primero se negaban a viajar conmigo y hoy son pasajeros habituales” recordó la única colectivera del servicio urbano

La única colectivera del servicio urbano de Posadas, Sonia Correa, contó a Misiones Online los desafíos y satisfacciones que ha encontrado en su camino, en un campo dominado por hombres. Lleva casi 13 años detrás del volante de la línea 23 en la empresa Bencivenga.

En diciembre próximo se cumplirán 13 años desde que Sonia Correa se convirtió en la primera y única colectivera, hasta la fecha, del transporte urbano de pasajeros de Posadas para la empresa Bencivenga. En una profesión tradicionalmente dominada por hombres, esta mujer rompió barreras y abrió camino para que otras también puedan incursionar en este ámbito.

La oportunidad de Sonia surgió de manera inesperada contó que presnetó el curriculum e inmediatamente la invitaron a realizar una prueba de manejo. «Me llamaron y me dijeron: ‘Saliste bien, mañana salís a hacer recorrido, necesitamos tu carnet'». Aunque anteriormente había conducido camiones junto a su padre, adaptarse al manejo de un colectivo representó un nuevo desafío.

La búsqueda de trabajo en un ámbito mayoritariamente masculino en la ciudad de Posadas no fue sencilla. Sonia presentó su currículum y fue llevada al interior de la provincia para realizar una prueba de manejo, en un intento de mantener en secreto su participación, contó. Una vez superada esta etapa, fue lanzada a las calles como colectivera del servicio urbano, una labor que le apasiona.

El contacto cotidiano con la gente y la posibilidad de establecer vínculos con los pasajeros es uno de los aspectos que más disfruta de su trabajo. Aunque inicialmente algunos pasajeros se sorprendían al verla al frente del colectivo, con el tiempo se convirtieron en usuarios habituales. Sonia inidicó que, «en los primeros días paraban el colectivo, me veían, y a veces retrocedían. Ahora son pasajeros habituales».

Y agregó, «yo entiendo, era algo nuevo, o habrán pensado me habré equivocado colectivo. Hasta ahora la gente se sorprende viéndome, pero hace rato que estoy en la línea 23, y aunque la gente todavía se sorprende al verme, ya no tengo problemas de que alguien diga ‘no me subo a ese colectivo'».

Sonia ha logrado establecer vínculos con sus pasajeros habituales, incluso con aquellos a quienes les llama la atención su presencia en el volante. El respeto y la confianza mutua se han construido con el tiempo, y esa relación se refleja en situaciones en las que espera a alguno de sus pasajeros, o que le marcan algún retraso en su recorrida.

En cuanto a la relación con sus colegas, Sonia solo tiene palabras de agradecimiento. Destaca el apoyo y la buena disposición que ha recibido tanto de los colectiveros de su empresa, Bencivenga, como de otras compañías. Aunque al principio algunos se sorprendían al ver a una mujer al volante, siempre la trataron con respeto y cordialidad.

Manejar en el tránsito urbano no es tarea sencilla, y Sonia lo sabe bien. Asegura que es bastante complicado y requiere estar plenamente concentrada en todo momento. Los horarios pico, los cortes de calles y los desvíos representan desafíos constantes, pero ella se amaña y mantiene la tranquilidad como clave para sobrellevarlo.

Fuera del ámbito laboral, Sonia es madre de cuatro hijos, tres niñas y un niño, quienes siempre la han apoyado en su carrera. Su familia, esposo, padres y hermanos también han estado a su lado en esta travesía. Comenta con alegría cómo sus hijos se enorgullecen de tener una madre colectivera, incluso relatan anécdotas de viajes en los que otros pasajeros comentan su presencia.

«Por ahí en charlas, surge el tema de que alguien cuenta que vino con una mujer, en el colectivo. y mis hijos le dicen «es mi mamá», o si no le mandan videos, y les dicen ‘me parece que es tu mamá. Estoy yendo con ella’ o le mandan mensaje, pero gracias a Dios todo bueno», contó.

Aunque algunas miradas curiosas se posan sobre ella mientras conduce, Sonia ha aprendido a tomarlo con naturalidad, «veo gente sacando la cabeza, mirando constantemente. Yo quiero pensar que es por curiosidad, no por temor. Ya hace muchos años que me manejo y gracias a Dios nunca tuve un problema», afirmó.

Sonia no duda en alentar a otras mujeres que deseen ingresar a este campo laboral. Les recomienda que sean perseverantes, que se animen a presentar sus currículums y a no rendirse. Desde su experiencia, cree firmemente que cuando uno se propone algo en la vida, siempre puede lograrlo.

Su dedicación y pasión por su trabajo han allanado el camino para que más mujeres puedan unirse a la profesión de colectivera. Aunque aún queda camino por recorrer, Sonia se muestra optimista y esperanzada en que más mujeres se sumen a esta labor que, hasta hace poco, parecía exclusiva de los hombres.