UACI explicó el uso del dispositivo EDA en las multas de tránsito: “al notificarse la infracción, la persona tiene cinco días para realizar su descargo y resolver la cuestión”

Juan Bogado, controlador administrativo y abogado de la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI), explicó los procedimientos de infracciones de tránsito, destacando la digitalización del proceso, la notificación inmediata y defensas. Además, aclaró un caso reciente de error en la multa y mencionó el tiempo de prescripción de las infracciones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-15-Rep-Juan-Bogado-Foto-multas-VTV-Multas-alcolhemia-17.10.mp3

Juan Bogado- Radio República

En principio, mencionó el uso de un dispositivo innovador en el proceso de imposición de multas, señalando que «son constatadas por el personal policial o miembros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante un dispositivo denominado EDA, (siglas en inglés para Asistente Digital Personal). Esto significa que el policía o el agente detiene a una persona, ya sea en un vehículo, motocicleta o automotor, le pide los documentos necesarios para poder conducir y determina la infracción. Le imprime un ticket en ese mismo momento y obviamente se le notifica».

Dio ejemplo de un caso particular que generó controversia, donde se alegó que una persona fue multada incorrectamente por no usar cinturón de seguridad en una motocicleta, Bogado esclareció la situación y comentó que «fue un error de carga de código. La infracción propiamente dicha fue por no tener la habilitación para la categoría de vehículo específico que era una motocicleta».

Asimismo, tocó el tema de la notificación de infracciones y mencionó que «este tipo de infracciones [pertenecientes al operativo PDA] te la dan a conocer y te notifican en el mismo lugar de infracción. A partir de ese momento, la persona tiene cinco días para realizar su descargo, acercarse, llamar y resolver la cuestión».

Ahora bien, en caso de fotomultas, la notificación tiene un procedimiento diferente, el cual consiste se realiza mediante «las boletas del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Suelen aparecer con Código 100 o Código 200, este último para semáforos y el código 100 es de velocidad a través de los cinemómetros».

Tal vez te interese leer: Posadas | Abogado manifestó que no corresponde circular con la VTV vencida, pero criticó la utilización de los radares para detectar esas infracciones

Respecto al tiempo que dura una multa antes de prescribir, confirmó que «para faltas graves son 5 años y para faltas leves son 2 años». Sin embargo, señaló que hay ciertas complicaciones en la notificación debido a la carga administrativa y otros factores, como «el cúmulo de tareas del personal, que hace que tarden en enviarla. Pero está en la persona acercarse y ver su caso particular. Si la cuestión fue así, se desestima la acción», aseguró resaltando que el comunicado llega en el domicilio que se encuentra registrado el vehículo.

Por otro lado, habló de las multas por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTB) actualizada, destacando que si una persona tiene una vigente en el momento de la infracción, puede presentarla como defensa. Indicó que en estos casos, los conductores pueden acercarse a la UACI o comunicarse por correo electrónico o WhatsApp, y enviar la VTB vigente. «Se les desestima automáticamente», afirmó.

Por último, nombró las infracciones más comunes, revelando que «alcoholemia positiva del viernes al lunes es frecuente y elevado, con dosaje arriba de 0,50, rozando el 1 gramo».

«Este tipo de información y clarificación es vital para que los ciudadanos comprendan mejor el proceso de infracciones de tránsito y cómo pueden resolver cualquier problema relacionado con multas de manera efectiva», concluyó.

Posadas | Ya se emiten las fotomultas por circular con VTV vencida, registradas en el Acceso Surhttps://t.co/jxI1JGgLsv — misionesonline.net (@misionesonline) June 13, 2023