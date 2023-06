«Los habitantes de Posadas deben aprender a convivir con la fauna local», aseguran desde Yarará en Acción

Amado Martínez, referente de la Asociación Civil Yarará en Acción, pide a la comunidad de Posadas conocer y proteger la fauna local. Asimismo, resaltó la educación y concientización, explicando cómo la urbanización y cambio climático afectan los hábitats de estas especies, lo cual genera encuentros más frecuentes entre humanos y animales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-15-Ex-Amado-Martinez-aparicion-serpientes-aranas-urbanizacion-8.40.mp3

Amado Martínez- Radio Express

Amado Martínez, un destacado especialista en la protección y rescate de animales, insta a los habitantes de Posadas a aprender a conocer y proteger la fauna local, comprendiendo el papel que desempeñan estos animales en el ecosistema. Durante una entrevista, Martínez abordó la aparición frecuente de animales como serpientes, arañas y otros en áreas urbanas de la capital provincial. Por esta razón, mencionó la importancia de la educación y concientización en torno a la vida silvestre.

El entrevistado, quien trabaja con la Asociación Civil Yarará en Acción, manifestó su preocupación por cómo la expansión urbana está reduciendo los espacios naturales y generando encuentros cercanos con animales. Aludió a cómo estos encuentros pueden generar pánico entre los residentes que no están familiarizados con la fauna local.

Entre las razones por las que se produce la intervención de animales silvestres en los hogares, el referente de Yarará en Acción, explicó que ocurre porque «se desmonta, hay un cambio climático, se le destruye el hábitat (…), por ejemplo, el ‘tatú negro’, apareció en Itaembé Guazú y es raro porque son animales nocturnos, del monte».

De esta manera, el experto señaló que ciertos animales están apareciendo con más frecuencia en las casas, y eso también es un tema para tenerlo con mucha precaución. Añadió que la población a menudo reacciona negativamente por falta de conocimiento y comprensión. Sin embargo, puso de relieve que «antes no se les daba importancia. Hoy en día a mí me mandan fotografías por WhatsApp de cualquier animalito que aparezca, antes se mataba y no se hacía la discusión entonces nadie se enteraba», lo cual evidencia la predisposición de las nuevas generaciones por aprender y conocer acerca de cómo lidiar con la situación sin dañarlos ni ser atacados.

Uno de los puntos clave que consideró fue la necesidad de enseñar a los más jóvenes sobre estas especies, tanto sobre sus funciones en el ecosistema como sobre cuáles pueden ser peligrosos. Martínez mencionó que es crucial empezar la educación desde temprana edad, refiriéndose, particularmente a las charlas que brinda en las escuelas del municipio, que reciben el nombre de «Animales útiles y peligrosos» y tienen el objetivo de formar personas que reconozcan la fauna de Misiones.

En simultáneo, como una medida para alejar arañas, cucarachas, escorpiones, ratas, serpientes, entre otros, planteó que es importante la limpieza en los domicilios, debido a que «todos los animales, las alimañas, yo creo que tiene que ver un poco con la basura, con los desechos humanos», dijo el especialista en resguardo animal.

Martínez invitó a las personas o instituciones educativas interesadas a comunicarse con la Asociación Civil Yarará en Acción si desean aprender más o si encuentran animales en su entorno y no saben cómo reaccionar. Asimismo, proporcionó su número de contacto, el cual es 3764222296, y aseguró que cuentan con abundante material didáctico para educar a la comunidad.

Al concluir, Amado Martínez recalcó que aprender a convivir con la fauna local es una responsabilidad compartida, puesto que según su declaración, recorrió «muchos lugares del mundo donde hay animales, pero ellos conviven. Brasil, por ejemplo, sabe mucho de eso, que por todos lados hay animales y sacan provecho de ello; conviven, comparten y disfrutan». Así, ponderó la educación y concientización como fundamentales para lograr una coexistencia armoniosa entre humanos y animales en la región.