Garupá | Comenzaron a utilizar inteligencia artificial en el ámbito legislativo comunal para potenciar decisiones y perspectivas

El presidente del Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, explicó cómo están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y calidad de las decisiones legislativas en su comunidad. Rauber destacó el papel de esta herramienta consultiva y la importancia de la ética en su implementación.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-15-Rep-Miguel-Rauber-Uso-de-inteligencia-Artificial-ambito-legislativo-17.40.mp3

Miguel Rauber – República

¿Cómo es el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legislativo comunal?

Particularmente, en estos últimos meses, vimos el potencial de la inteligencia artificial, aunque todavía no conocemos completamente su alcance. Se desarrollaron nuevas versiones de diferentes herramientas, como el chat GPT, que son bastante conocidas. Nos parece muy interesante incorporar la inteligencia artificial para tener un impacto positivo en la eficiencia, eficacia y calidad de las decisiones legislativas.

No solo la incorporamos como un elemento consultivo, sino que también asumimos la responsabilidad y ética de no tomar únicamente lo que nos dice la inteligencia artificial como verosímil. Creamos la figura de un contralor, una persona que interactúe entre las comisiones del concejo y la inteligencia artificial, y que pueda generar discusiones sobre las propuestas que nos brinde la inteligencia artificial junto con los profesionales pertinentes de las áreas o problemáticas específicas.

¿Qué uso se le puede dar? es decir, desde el punto de vista parlamentario, ¿Qué aplicaciones se pueden tener?

Desde el punto de vista parlamentario y legislativo, discutimos todos los temas relacionados con nuestra comunidad. Esto abarca desde la implementación de técnicas de asfalto mediante ordenanzas, hasta diferentes sistemas de transporte. Básicamente, cualquier tema que afecte la vida diaria de las personas en nuestra comunidad es abordado en el concejo.

A menudo, nos encontramos con la dificultad de no encontrar al profesional adecuado para obtener información sobre alternativas frente a una problemática. La inteligencia artificial nos brinda una consulta prácticamente completa de todo lo que se discute diariamente en el consejo.

Es decir que no están reemplazando consultores, sino potenciando cada temática. ¿Es correcto?

Exactamente, no venimos a reemplazar a los posibles consultores, sino a potenciar cada tema que abordamos. Es posible que no todos tengamos la misma perspectiva, pero la inteligencia artificial recopila información de todo el mundo en cuestión de segundos. Esto nos permite tener diferentes perspectivas y enriquecer las discusiones. Queremos normalizar el uso de la inteligencia artificial, no como algo irregular, y crear un espacio donde podamos tomar decisiones en conjunto.

Por otro lado, ¿Qué pasa con Uber?

Mantengo conversaciones con mis pares en Posadas para trabajar de manera conjunta, ya que las decisiones que tomamos en un concejo u otro impactan en ambas localidades. Tenemos una gran cantidad de población que viaja diariamente a Posadas para hacer trámites, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, hacer compras, entre otras actividades. Sea Uber u otro mecanismo de transporte, debemos tratar de homogeneizar siempre las normativas y ordenanzas que discutimos.

Estamos esperando que Posadas también defina su postura para que podamos sentarnos y tomar decisiones conjuntas como un área metropolitana, lo que intentamos es generar un espacio donde podamos tomar decisiones en conjunto como un área metropolitana que tiene espacios integrados prácticamente en su totalidad, desde el barrio Fátima y Miguel Lanús hasta el barrio Ñu Porá y la zona de los Paraísos, San Pedro, Villa Bonita. Tenemos zonas integradas donde los vecinos cruzan la calle y están en una localidad u otra. Creo que debemos trabajar desde esa perspectiva y esperar a que se den los espacios para ello.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/ri21CQYDw5 — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2023