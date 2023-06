La conmovedora historia de Emanuel Noir de Ke Personajes: su adicción a las drogas y ascenso a la fama

Ke Personajes es una de las bandas de cumbia más escuchadas del momento. Con sus pegadizas canciones se han convertido en uno de los grupos más escuchados en Argentina y, gracias a la viralidad de las redes, ya suenan en todo el mundo.

Por su parte, el cantante Emanuel Noir (cara y voz principal) habló sobre cómo logró superar su adicción a las drogas y el alcohol.

El grupo musical se fundó en el 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La banda Ke Personajes está formada por Emanuel Noir (voz) Damián Piñeiro (teclado) Sebastián Boffeli (batería), Enzo Martínez (güiro). Luego se sumaron Joel Brem –en diferentes roles– y Juan Emanuel Alvarez en la difusión. Comenzaron haciendo covers en una pequeña habitación y, durante la pandemia, alcanzaron la popularidad.

Entre sus hits se encuentra “Cómo Estás”, la canción con la que saltaron a la fama, “Adiós amor – Oye Mujer” y “Pobre Corazón”, el éxito junto a Onda Sabalera.

El 2022 marcó un antes y un después para la banda ya que, durante este año, hicieron colaboraciones con La K´onga, Pablo Lescano de Damas Gratis, Ulises, La T y La M, entre otros artistas. Recientemente, Emanuel Noir fue convocado por Big One para “Un Finde”, junto a FMK. El segundo Crossover que ya se convirtió en un hit viral en plataformas como TikTok.

LA DURA HISTORIA DE VIDA DE EMANUEL NOIR Y LA LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES

Sin embargo, antes del estrellato, Emanuel Noir tuvo una difícil lucha contra las adicciones. “La droga es una cosa muy seductora. Es un mundo rosa en los primeros pasos que después termina siendo oscuro”, comentó en una entrevista. También reveló que comenzó a consumir cuando apenas tenía 13 años y fue adicto hasta los 32. “En mi barrio habían 11 transas, vendían merca, faso, pasta base, yo los conté”, detalló.

En una charla íntima en el programa Seres Libres con Gastón Pauls, el cantante admitió que “llega un punto que no tenés poder decisión con las drogas y cuando ya estás enojado hasta con tu mama, llegás a un fondo”. Luego señaló: “Por la droga podés matar, robar o lo que la droga quiere que hagas”.

Ke Personajes

También dio detalles del largo proceso de recuperación que debió enfrentar. “Sufrí depresión cuando me interné por segunda vez. Estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Consumir de una manera excesiva me llevó a estar 3 veces por sobredosis cerca de la muerte. Eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza. La sobredosis es una búsqueda de querer terminar con ese sufrimiento”, aseguró.

SU REHABILITACIÓN, CÓMO SE SALVÓ Y DIOS EN SU VIDA

Sin embargo, la vida le dio revancha. Emanuel pasó de luchar con la muerte a causa de las drogas a cantar para el Kun Agüero y a hacer un streaming con nada más ni nada menos que Diego Maradona.

“La droga para mí fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución”, confesó y sostuvo que “es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea”.

Emanuel Noir cantante de Ke Personajes Foto: Facebook

En esta profunda charla, contó el momento en el que estuvo más cerca de perder todo. “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.

Sin embargo, encontró su salvación y se refugió en la religión. “Dios siempre estuvo conmigo, yo siempre le di la espalda pero aún así el estuvo esperando que yo le deje media abierta la puerta y dejarme sacar esa basura interna”, aseguró.