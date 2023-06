La misionera Tatiana Titus busca conquistar el Campeonato Federal de Asado: “Tengo muchas expectativas, voy a disfrutarlo, ya me siento ganadora al haber sido seleccionada para representar a mi provincia”

Tatiana Titus, chef misionera y docente, comentó que participará del Campeonato Federal de Asado “con un toque misionero para ganar” con un agregado de yerba mate ahumada. Asará un Pacú con yerba mate y competirá en la primera etapa junto con otras provincias. Con mucha expectativa, su objetivo es mostrar los productos regionales de Misiones.

¿Cómo comenzaste el proceso para participar en el CFA 2023?

Tatiana Titus: Hace unas semanas, hubo una convocatoria de Ciudadanía CABA, donde los chefs podían inscribirse representando a sus respectivas provincias. Se requería al menos 6 años de experiencia en el trabajo, y en este caso hubo alrededor de 200 inscriptos. El UGRA CABA se encargó de seleccionar a los perfiles que representarían a cada provincia, y en mi caso fui elegida.

¿Cómo fue el proceso de inscripción?

TT: Tenías que describir las cosas que haces y en qué te destacas. También realizaban un seguimiento a través de las redes sociales de los participantes, donde tenías que proporcionar tus perfiles y lugar de trabajo actual. Había una logística importante detrás de esta competencia.

¿Cómo es tu vida? ¿Eres chef y también docente, verdad?

TT: Así es. Doy clases como docente gastronómica en pastelería, panadería, sushi y segundo año de la carrera de gastronomía. También enseño a niños, los «cocineritos», los más pequeños. Además, soy jefa de cocina en un restaurante muy conocido aquí en Posadas.

Tu propuesta para el campeonato se hizo viral: llevarás la yerba mate a la parrilla. ¿Cómo surgió esta idea y en qué consiste?

TT: Me gusta trabajar mucho con los productos de la provincia de Misiones. Amo mucho mi tierra colorada. Ya sea en el instituto o en el restaurante donde trabajo, siempre utilizamos productos regionales. En este caso, pensé que era una oportunidad para mostrar a Misiones en lo más alto y que los demás competidores la conozcan. Quise demostrar que la yerba mate no solo se usa en infusiones, helados o con galletitas, sino que también puede ser utilizada de otras formas. Hice una versión ahumada y la combiné con otros condimentos para hacer un chimichurri espectacular.

¿Hiciste que otras personas prueben esta propuesta?

TT: Sí, también hice la salsa criolla. Cuando les conté a mi familia y amigos, muchos pensaron que estaba loca y que no funcionaría. Imaginaban la yerba mate como las hojas gruesas del mate. Les dije que los iba a sorprender. Tamice la yerba, la ahumé y le agregué otros ingredientes. Cuando probaron el asado, les encantó y la yerba quedó muy bien.

¿Cuáles son tus expectativas para este campeonato nacional?

TT: Tengo muchas expectativas porque voy a disfrutarlo, que es lo más importante. Es una experiencia única. Para mí, ya me siento ganadora al haber sido seleccionada entre tantos competidores y representar a mi provincia lo mejor posible.

¿Ya tenés pensado qué corte de carne vas a preparar en la parrilla?

TT: Nos informaron previamente los cortes de carne que tendremos en la primera etapa. Tendremos bondiola, riñones y un corte regional. En el caso del corte regional, podíamos elegir qué necesitaríamos para asar, ya sea pescado, carne blanca, carne roja o verduras. Yo elegí Pacú, y seremos solo dos provincias que asarán pescado. Los demás llevarán el corte más típico de su región.

Entonces, ¿Vas a utilizar la yerba mate también para el Pacú a la parrilla?

TT: Sí, voy a utilizar yerba mate. También nos dividieron en tres grupos: Grupo A, B y C, con 8 provincias en cada grupo. A Misiones le tocó el primer grupo, de 10 a 11 de la mañana. Solo tenemos una hora de competencia. Nos darán un asistente, ya que no podemos llevar nuestro propio asistente ni materia prima ni ingredientes de cocina, excepto 3 condimentos secos, que es lo único que pudimos llevar. No se permite llevar nada preparado ni elaborado. Solo tendremos los utensilios y materia prima que nos proporcionen previamente.

Después de las tres rondas, habrá 12 personas que serán los jurados. Aún no conocemos sus nombres. Una vez que pasemos esa etapa, clasificarán a 6 participantes para la final. En la final, tendremos morcilla, chorizo, tiras de asado y media luna de vacío para asar en la parrilla.

¿Pensaste en algún momento producir este chimichurri o esta salsa criolla?

TT: Sí, mucha gente me preguntó lo mismo. Así que seguramente lo haré en mi trabajo. También estaré dispuesta a compartir las recetas con quienes me las pidan. No tengo problema con eso. La idea es hacerlo porque ha llamado mucho la atención.

