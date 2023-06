Juan Román Riquelme anunció su partido despedida en la Bombonera el 25 de junio y dejó un bombazo: “Messi va a estar, es un sueño”

El Torero dio una conferencia de prensa en el que confirmó la fecha y detalló cómo será el evento, en el que dirá presente Leo. Será el próximo domingo 25 y aun se esperan detalles de la venta de entradas y televisación.

“Se tardó tiempo en tomar esta decisión, pero estoy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo”. Con esta frase, Juan Román Riquelme anunció su partido de despedida. El ídolo y actual vicepresidente xeneize lo confirmó en una conferencia junto al presidente, Jorge Amor Ameal, que fue quien la abrió con un cálido mensaje hacia el ídolo.

“En la campaña anterior decíamos que Román debía estar jugando y en definitiva terminó de jugar en otro club. Por suerte se dio la fecha para el homenaje y no será la única. Eso lo decidirá Román con su gente. Estamos contentos y felices, pero lamentablemente esto se tenía que haber hecho mucho tiempo antes. Jamás ocurrió que una conferencia de prensa la gente cante Riquelme, Riquelme”, apuntó Ameal.

Riquelme confirmó que la fecha elegida de su homenaje es el próximo domingo 25 de junio y acerca de cómo lo encuentra dicho evento, amplió: “Pasó tiempo desde el último partido que jugué con Argentinos, me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe que debuté hasta el partido con Lanús que me ovacionaron. Espero no errarle a la pelota”.

Riquelme también dejó un mensaje muy especial para los hinchas. “Es verdad que somos muchos los bosteros, sin dudas. Cada día que pasa me pregunto por qué me tienen tanto cariño. No lo entiendo. He sido un jugador de fútbol, pasaron nueve años, y que la gente quiera venir a la cancha me parece demasiado. El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre. No sé si habrá más partidos, ya estoy grande. A los muchachos que se los va invitando me van diciendo que sí. No sé si todos van a poder entrar a la cancha de Boca”.

“El señor presidente me insistía con que lo tenía que hacer (el partido). Es raro, pero esto se tenía que dar. Mis hijos están grandes y van a disfrutar mucho. Este es mi lugar y mi vida. Es volver a estar en casa con mi gente. Va a ser maravilloso, sabía que iba a pasar. Será un día muy lindo volver a mirar a la gente en la tribuna, correr como un nene y hacerlo bien para que la gente se ponga contenta”, agregó el actual vicepresidente del club.

“Las decisiones mayormente las toma él (Agustín su hijo). Habla poco, pero hay que tomarlo en serio. Vamos a intentar que disfrute, capaz que papá le erra a la pelota. Si tengo esto es culpa de los jugadores que tuve al lado mío”. Y sobre la presencia de Messi, aseguró: “Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”.

“Yo solo soñaba ser futbolista, llegar a la Primera de Argentinos Juniors. En el 96 llegué a este lugar y pensé en hacerlo bien. Las cosas salieron bien y en el buen sentido de la palabra todo se fue al carajo, en el buen sentido. Es un sueño, la gente me quiere, me hicieron una estatua y ahora voy a disfrutar esto un montón. Hace años que digo que los hinchas de Boca están locos y me van a hacer la persona más feliz del mundo”, reconoció Román, quien estuvo muy emocionado durante toda la conferencia de prensa.

Acerca del formato de partido, informó: “Los equipos ya son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no iba a poder jugar. Será Boca contra la selección argentina. A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro, espero encontrarlo antes del 25. ¿Bianchi? Carlos es más que un entrenador para mí. En el 98 nos enseñó a competir y soñar. Y le dio la alegría a nuestros hinchas. Hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. El culpable de que nos pidan ganar la Copa es él. Lo siento como alguien de mi familia. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha”.

Riquelme bromeó con que Chicho Serna “está para jugar 45 minutos” y que su hijo “Agustín no va a jugar”. Sobre el año político que transita el club, que a fin de año tendrá elecciones, aclaró: “Va a ser un partido de fútbol. Tengo derecho a disfrutar un poco. El fútbol es mi vida y le debo todo a una pelota de fútbol. Cada día que me levanto miro al espejo y lo único que pienso es por qué carajo me tienen tanto cariño y me respete tanto”.

“Me da cosa volver a entrar a la cancha. Pucha, hay que animarse a jugar digo cuando entran los muchachos. El otro día lo viví en el Villarreal. Esperemos que salga fácil. Uno en casa se siente bien. Voy a intentar jugar todo el partido”, se entusiasmó. Asimismo, lamentó no poder ir al homenaje de Maxi Rodríguez el día previo al suyo. “No voy a ir al partido de Maxi porque cumplo años. Ojalá él pueda estar acá”. Y en recuerdo del partido despedida de Maradona, evitó comparaciones: “Maradona fue hasta que apareció Messi lo más grande que pudo existir en un campo de fútbol. Era un Rey. Tuve la suerte de poder jugar y entrenar con él”.

“¿Mi sueño de adulto? Es ser un buen padre. Ana María (mamá) está bien, habla poco y vive bien, creo que lo va a disfrutar, pero va a venir a la cancha y va a ser un día importante para toda mi familia. No demuestra mucho, pero debe estar contenta. Le mando un beso grande”, expresó acerca de sus seres queridos. Antes de despedirse, eligió el gol al Cúcuta de tiro libre como el más lindo de cara a La 12, aunque reconoció que en el arco del Riachuelo no se acuerda. “Los goles más lindos en este arco los hizo Palermo”, expresó.

El gran anhelo del emblemático futbolista azul y oro era que participe del evento Lionel Messi, invitado de lujo, que el día anterior participaría en Rosario de la despedida de Maximiliano Rodríguez.

“Mi partido despedida lo vamos a hacer. Veremos si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en la Bombonera. Veremos si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido y disfrutar con nuestros hinchas”. La declaración de Juan Román Riquelme fue a principios de este año y su postergado encuentro homenaje se hará realidad.

Desde el club mantuvieron el hermetismo desde hace meses y, a diez días del match, tomó forma un evento que promete amontonar estrellas internacionales que supieron compartir campo de juego con Riquelme tanto en la selección argentina como en Barcelona y Villarreal (además de Boca, claro está). Se mencionó además que será una especie de lanzamiento formal pensando en las elecciones de diciembre. En las próximas horas quedará definido el horario, qué señal televisiva lo transmitirá y cómo será la venta de entradas.

El calendario le permitirá a Román hacer un paréntesis en medio de las competiciones del primer equipo ya que Boca disputará la Fecha 21 de Liga Profesional ante Godoy Cruz en Mendoza el jueves 22 de junio, el siguiente fin de semana estará libre y la actividad oficial la retomará en Libertadores el jueves 29/6, en la Bombonera, para cerrar su participación en el Grupo F frente a Monagas de Venezuela. Con la clasificación a octavos del certamen continental consumada ahora habrá espacio para la celebración.

El máximo sueño de Riquelme es ver tirando paredes a Lionel Messi con su hijo Agustín en el campo de juego de la Bombonera. Román intercambia mensajes frecuentemente con el rosarino, que acaba de decidir que jugará en Inter Miami. Hace algún tiempo el capitán de la selección argentina había afirmado que, si las fechas se lo permitían, asistiría con gusto al partido despedida de su ex compañero en la Albiceleste.

La agenda de Leo es lo que ponía en duda su presencia, ya que, al margen de su convocatoria con Argentina a la gira amistosa por Asia, el 24 de junio es su cumpleaños (mismo día que el de Román) y fue invitado al partido despedida de Maxi Rodríguez en cancha de Newell’s. En teoría, el capitán argentino volvería antes de lo pautado de su periplo por suelo asiático para presenciar ambas citas en Argentina.

Para 2022, Riquelme estaba completamente decidido a llevar a cabo su homenaje: “A veces tengo muchas ganas de hacerlo y otros días digo que no, que voy a esperar un poquito más porque será la última vez que entraré a la Bombonera vestido de futbolista”. El Mundo Boca iba a movilizarse y organizar su logística para realizar el partido despedida de su máximo ídolo entre la final del Mundial y fin de año, pero el título obtenido por Argentina en Qatar contra el plan inicial y la imposibilidad de que Messi acudiera a la cita le restó entusiasmo al propio Riquelme. Además, Román se había puesto manos a la obra para darle forma a su agrupación política “Soy Bostero”.

Román había llegado a un acuerdo con Daniel Angelici para utilizar la Bombonera a fines de 2019, justo cuando se llevaron a cabo las elecciones en el club. De hecho el evento se había anunciado por redes sociales, los tickets ya habían sido mandados a imprimirse y estaba la indumentaria lista para los dos equipos que protagonizarían el match. Pero cuando el ídolo se decidió a participar activamente en los sufragios con la lista de Jorge Amor Ameal, todo se postergó casi con obviedad.

Extraoficialmente Román había fijado la mitad del año 2020 para sacarse las ganas de patear en la Bombonera otra vez, pero la pandemia del coronavirus impidió la actividad en todos los rincones del planeta. Incluso el vicepresidente xeneize había barajado aguardar por la culminación de la Copa América para que sea posible la invitación a Messi, que por ese entonces estaría en receso con el Barcelona en Europa. El destino volvió a patear el sueño por el que también tuvo que desistir en 2021, puesto que recién para fines de ese año el público comenzó a volver paulatinamente a las canchas.

“No sé si me animo a ponerme el pantalón corto de nuevo. Fue muy lindo lo de Villarreal, eso me dio ganas para ver si cerramos el capítulo con los hinchas”, fue una de las últimas frases con las que Riquelme hizo referencia a la realización del último encuentro que lo verá con la azul y oro en cancha. Lo que todavía no trascendió es la lista de invitados: la coyuntura hará que algunos falten o no se sientan del todo cómodos en vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en Boca en diciembre próximo.

En el lanzamiento de la plataforma política del candidato opositor Andrés Ibarra, impulsado por Mauricio Macri, estuvieron algunas glorias y ex compañeros de Riquelme mientras que otros brindaron su apoyo a la distancia con un video que se reprodujo en pantalla gigante.

Martín Palermo, los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, el Pato Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi y Diego Cagna fueron algunos de los pesados nombres que se involucraron con el aparato opositor que competirá con Riquelme. Ninguno brindó un discurso vinculado al plano político, pero su mera presencia en un acto de esta envergadura marcó una pauta.

En principio, Riquelme no hará diferencias ni discriminará a la hora de invitar a sus ex colegas xeneizes pese a haber mantenido algunos cortocircuitos en el último tiempo (por caso, Battaglia y Schiavi le apuntaron por algunas cuestiones). Aprovechando el receso en Europa traería a la Bombonera a varias figuras internacionales con las que compartió plantel durante su estadía en Barcelona y Villarreal. Por lo pronto, en Brandsen 805 parece que habrá fútbol del bueno.

Fuente: Infobae