La lucha contra el plástico: es neerlandesa y recorre Latinoamérica con su proyecto de charlas en escuelas y empresas

Jorien Frederike Timmers, una viajera comprometida con el medio ambiente, inició un proyecto para concientizar a las personas sobre el problema del plástico en la vida cotidiana. Timmers está recorriendo Latinoamérica en una casa rodante, visitando escuelas, centros culturales y empresas para dar charlas sobre esta problemática.

Jorien, de nacionalidad neerlandesa, es una viajera que recorre Latinoamérica con un objetivo claro, informar a las personas que utilicen menos plásticos. Actualmente se encuentra viajando por las rutas de la tierra colorada, danto charlas en colegios y empresas contando cómo vive su realidad.

“Entonces es un poco esto, la por qué empecé este proyecto. Bueno, entonces estoy andando por todo Latinoamérica en esta casa rodante para visitar escuelas y centros culturales y empresas para dar charlas y talleres sobre la problemática”, explicó la joven.

Esta campaña tuvo un punto de partida durante su primer viaje por tierras americanas, donde observó la cantidad de plástico que la rodeaba y el descarte que daba la población.

“Durante un viaje de mochilera que hice hace unos años, me irritaba mucho ver gente tirado plásticos en la calle. Todo el plástico que vi también en la calle tirada. Y me dije qué puedo hacer yo para concientizar a las personas, pero de una manera más positiva y no apuntar el dedo, sino que hablar de qué exactamente causa en nosotros” comenzó a explicar la viajera sobre el inicio de su travesía.

En sus charlas, Timmers destaca la presencia de micro y nanopartículas de plástico en productos de uso cotidiano.

“Siempre cuando empiezo mi charla empiezo con el problema y ahí hablo también un poco de los microplásticos, que mucha gente tal vez no sabe. Son plásticos muy pequeños, micro y nanoplasticos están hasta en nuestros productos de belleza, por ejemplo, en maquillaje, en pasta dental, en shampoo. Eso es un problema muy grande porque por el hecho de que son tan pequeños entran también en nuestra cadena alimentaria y eso hace que nosotros estamos comiendo más o menos la cantidad de una tarjeta de crédito por semana de plástico”, explicó Timmers.

Problemas y sus soluciones

La viajera enfatizó sobre la importancia de comprender el problema para poder tomar medidas preventivas y ofrece consejos prácticos para evitar el uso de plástico en nuestra vida diaria. “Bueno, hay un montón de tips, para darte alguna, voy a empezar con las toallitas femeninas. Es un tipo de plástico de un solo uso. O sea, lo utilizamos una vez y después ya es basura. Eso es también el gran problema del plástico, porque el 40% de todo el plástico que utilizamos es plástico de un solo uso como estas también”, ejemplificó.

Sin embargo, Timmers mencionó alternativas sostenibles, como la copa menstrual, y alienta a buscar opciones sin plástico en productos cotidianos como el jabón y el desodorante. “Lo podemos comprar también a granel. Entonces ahí evitamos ya las botellas de jabón, podemos hacer cosas en nuestras casas también. Tengo en mi canal de YouTube también la receta de cómo hacer desodorante natural”, añadió la viajera.

Por otra parte, Timmers compartió su experiencia personal en la reducción de residuos plásticos, como comprar a granel, llevar bolsas y recipientes reutilizables. “Mis compras las hago a granel, entonces voy a tiendas donde tienen todo a granel y llevo mis propias bolsitas. Entonces pido que me pongan el arroz, los frijoles, esas cosas y después lo guardo en frascos”, explicó.

Con su proyecto y charlas, Timmers busca inspirar a las personas a tomar acciones concretas en su día a día para ser parte de la solución. Sus consejos le traen comentarios después de sus charlas y eso la motiva a seguir para adelante.

“Recibo siempre muy buenos comentarios. Los chicos después de la charla vienen a buscarme y vienen a decir que les gustó, que siempre pido al final de mi charla, de que cada uno de ellos piense en por lo menos una cosa que pueden cambiar en su día a día para ser parte de la solución”, finalizó la joven.

Para comunicarse con Jorien, e invitarla a dar charlas, pueden hacerlo a través de su cuenta de instagram «@ecobusamerica». Su trabajo es a colaboración, para que pueda continuar su viaje.

