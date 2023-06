Con una inversión de U$S 660 millones, Ford inicia la producción de su nueva Ranger en la planta más moderna de Sudamérica

Ford Argentina anunció, junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el inicio de la producción de la nueva Ranger en nuestro país. El nuevo modelo será fabricado en la planta industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco, que fue totalmente transformada en una de las más modernas y de vanguardia de la empresa en el mundo, a partir de un plan de inversión por U$S 660 millones.

Este proyecto, que exportará el 70% de la producción, se desarrolló en el marco de la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista, que promueve aumentar la integración de autopartes locales y una mayor inserción internacional del sector para incrementar las exportaciones.

“Hoy empieza formalmente la producción de una nueva Ford Ranger en la Argentina, que va no solamente a abastecer el mercado interno, que va a abastecer el mercado regional, que va a permitir que siete de cada diez vehículos de los que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo, y que se hace a partir de la construcción de una política de Estado”, afirmó Massa.

“Lo que están poniendo en marcha no es solamente un proyecto de trabajo, no son fuentes de trabajo para trabajadores de Escobar, de Tigre y de toda nuestra región. No es solamente la fabricación de esta hermosa camioneta que empieza hoy a producirse acá. Es mucho más. Cada proyecto que agrega valor que genera reservas nos hace más fuertes como Nación”, sostuvo el ministro.

Por último, Massa destacó: “El camino de la Argentina es el de vender trabajo de nuestra gente al mundo, para no depender de nadie, para no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente para hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión”.

Por su parte Mendiguren resaltó: “Ayer pusimos en marcha un régimen para impulsar la fabricación de nuevos modelos con plataformas locales para toda la región. Hoy estamos anunciando la reglamentación de la Ley de Inversiones para el sector automotriz y autopartista para toda la cadena. Pero esta política sectorial potente, que ya muestra los resultados concretos de producción, de exportación, de empleo, se enmarca en una política general de desarrollo, que Sergio Massa ha condensado en el Plan Argentina Productiva 2030 y muestra el camino para duplicar nuestras exportaciones, crear 100 mil empresas nuevas, y más de 3 millones y medio de puestos de trabajo formales privados en los próximos dos períodos presidenciales. Hoy, con esta planta, no estamos teorizando esto sino demostrándolo. Una Argentina desarrollada es posible y la estamos haciendo”.

Durante el encuentro, las autoridades explicaron que el Centro Industrial de Ford en Argentina fue renovado completamente a partir de una inversión de U$S 660 millones para producir en nuestro país la nueva Ranger. Con sistemas automatizados, conectividad e inteligencia artificial, la empresa convirtió su planta de General Pacheco a la Industria 4.0, con las últimas tecnologías y procesos globales de fabricación, lo que la posiciona también como una de las fábricas automotrices más avanzadas de Sudamérica.

“La Ranger es el producto más importante en nuestra estrategia de negocio en Sudamérica, con foco en pick ups, SUV’s, y comerciales livianos con alto nivel de calidad y tecnología. Nuestro objetivo de crecer en todos los mercados de la región explica la magnitud de nuestra inversión en Planta Pacheco para fabricar la próxima generación de Ranger que va a redefinir el segmento de pick ups medianas en Sudamérica”, explicó el CEO de Ford América del Sur, Daniel Justo.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, agregó: “Quiero agradecer y felicitar especialmente a todo el equipo de Ford Argentina y Sudamérica, sindicatos y nuestra cadena de valor. Fueron más de dos años de arduo trabajo para concretar este ambicioso proyecto que transformó completamente a nuestra Planta Pacheco, donde hoy estamos fabricando la nueva generación global de Ranger para abastecer a los mercados de la región”.

Las autoridades también explicaron que el proyecto de inversión de Ford para fabricar la nueva generación de Ranger en Argentina, además de la completa transformación de su planta, contempló a su vez un incremento de 70% de la capacidad instalada a 110.000 pick-ups por año, un plan de localización de autopartes al que se destinó alrededor del 30% de la inversión, y la fabricación de una nueva familia de motores. Ford Argentina prevé aumentar los volúmenes de producción y estima que el 70% se destinará a la exportación.

En el anuncio también estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini; la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon; el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (S.M.A.T.A.), Ricardo Pignanelli; la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, Natalia Del Cogliano; la subsecretaria de Industria, PyMEs y Cooperativas de Buenos Aires, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar; la diputada nacional Alicia Aparicio y el diputado provincial Rubén Eslaiman; el consejero comercial de la Embajada de los Estados Unidos, Eric Olson y representantes de la Embajada de Estados Unidos; y el secretario General Nacional de ASIMRA, Luis Alberto García Ortiz; entre otras autoridades.

Ley de Promoción de la Industria Automotriz

El anuncio de inversión se enmarca en la Ley N° 27.686 de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor que establece medidas de incentivo para fomentar el perfil exportador con una mejor inserción internacional, mejorar la integración de autopartes locales, generar puestos de trabajo de calidad, promover el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías, e impulsar las nuevas motorizaciones con tecnologías híbridas, eléctricas, de hidrógeno, a gas y biocombustibles.

Entre los incentivos de la legislación se encuentran la amortización acelerada de los bienes de capital adquiridos en el marco del proyecto de inversión, la devolución anticipada del IVA que genere la inversión y derechos de exportación al 0% hasta 2031 para los bienes producidos a partir del proyecto de inversión aprobado.

Según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en mayo la producción nacional de vehículos automóviles creció un 14,8% interanual, lo que representó el mayor volumen de producción en 10 años para ese mes. En tanto, el acumulado a mayo creció 24% respecto al mismo periodo de 2022, y fue el mejor inicio desde 2014.

En relación con las exportaciones, el sector exportó 30.279 unidades de vehículos en mayo, 13,1% más que un año atrás. Asimismo, en los primeros cinco meses se exportaron 128.753 unidades y crecieron 19% respecto a enero-mayo de 2022, presentando el mayor volumen de exportación desde enero-mayo de 2014.

