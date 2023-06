¿Real o fake?: Video de un supuesto extraterrestre estremece las redes

Un estadounidense llamó al 911 y alertó sobre la presencia de una supuesta persona de casi 2 metros y medio que parecía ser un alien o ser extraterrestre. El hecho ocurrió en Las Vegas y se volvió viral, rápidamente. La convicción de muchas personas sobre la existencia de vida extraterrestre suele ser tendencia en redes sociales.

Los supuestos avistamientos de extraterrestres son analizados por la ciencia también, que intenta corroborar si se tratan de aliens o de fenómenos terrestres , en este caso, el hecho llamó la atención de miles de usuarios que vieron el sorprendente video.

Los hechos viralizados en redes sociales habrían ocurrido en mayo cuando un usuario llamó a emergencias alertando sobre la presencia de un OVNI que se habría estrellado en el patio de su casa y habría dejado a dos supuestos aliens.

Extraterrestre en Las Vegas: qué dijo el estadounidense que anunció el avistamiento

La llamada duró menos de 1 minuto. Además de relatar lo sucedido, el usuario pidió a la operadora que mandara policías y aclaró que no era un chiste. El joven que presenció el fenómeno narró: «Hay una persona de unos 2,40 metros al lado (del objeto) y otra dentro que tiene ojos enormes y me está mirando en este momento. Están en mi patio trasero. Le juro por Dios que esto no es una broma».

«Son muy altos. No sé si miden 2.40, 2.70 o hasta 3 metros. No sé qué son, podría decir que parecen alienígenas. Tienen enormes ojos brillantes y una boca muy grande. Le digo 100% seguro que no son humanos», explica el hombre de Las Vegas.

¿Qué explicaron los vecinos del hombre que vio a los extraterrestres?

Tras difundirse las imágenes de las cámaras de seguridad en redes sociales, los usuarios constataron el extraño hecho. Más aún, vecinos y oficiales de la ciudad confirmaron lo sucedido. Un móvil policial sentenció: «Algo cayó del cielo». Los agentes se dirigieron a la zona luego.

El video del Extraterrestre de las vegas es fake

Con el correr de las horas y tras la viralización de las imágenes, se supo que en realidad corresponden a una animación en 3D realizada a través de un software.

La calidad de las imágenes y su realismo son sorprendentes y sirven también como advertencia de la capacidad de generación de imágenes que pueden ser pasadas como información verdadera y provocar estupor en la población.

De hecho, la misma plataforma de Twitter incluyó debajo de las publicaciones de este video una advertencia que señala que se trata de una animación en 3D realizada con Blender.