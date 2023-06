El “último” disco de los Beatles saldrá este año gracias a la inteligencia artificial

(Reuters) - Una “última” canción de los Beatles, con la voz de John Lennon, saldrá a la venta este año gracias al uso de inteligencia artificial, dijo Paul McCartney. La canción sería “Now and Then”, que Lennon grabó como maqueta en 1978, dos años antes de su muerte en 1980

En una entrevista con BBC Radio 4 emitida el martes, McCartney no dio el nombre de la canción, pero dijo que la tecnología se consiguió en “una maqueta que tenía John, en la que trabajamos”.

“Así que cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de los Beatles (…) pudimos tomar la voz de John y hacerla pura a través de esta IA (inteligencia artificial), para luego poder mezclar el disco como se haría normalmente “, dijo el cantautor, de 80 años.

“Acabamos de terminarlo, saldrá a la venta este año”.

La BBC dijo en un artículo en internet que era probable que la canción fuera “Now and Then”, que Lennon grabó como maqueta en 1978, dos años antes de su muerte en 1980.

McCartney dijo que el director Peter Jackson había usado la tecnología para la serie documental de 2021 “The Beatles: Get Back”, en la que se ve a los Fab Four haciendo su álbum de 1970 “Let It Be”.

“Fue capaz de extraer la voz de John de un trozo de casete”, explicó McCartney. ”Teníamos la voz de John y un piano, y él pudo separarlos con IA”.

El uso de la IA en la música ha despertado tanto entusiasmo como temor por lo que la tecnología podría traer consigo.

“Es algo muy interesante (…) es algo a lo que todos nos estamos enfrentando en este momento e intentando resolverlo”, dijo el bajista y compositor. ”Tiene un lado bueno y otro aterrador, y ya veremos adónde nos lleva”.

