Nuggets y Heat se enfrentar por el quinto partido de las Finales de la NBAS 2022-23. Denver está arriba en la serie por 3-1 y busca cerrar la temporada levantando el trofeo Larry O'Brien este mismo lunes.

Este lunes a las 21.30 el Ball Arena de Denver, Colorado, puede ser el escenario de, además del quinto juego entre Nuggets y Heat, una verdadera fiesta en la NBA. Denver y Miami disputarán el juego número 5 de la serie Final y el equipo liderado por Nikola Jokic puede consagrarse por primera vez en su historia.

«Todavía falta una victoria. Necesitamos una más. Lo que me gusta es que no nos relajamos. No nos pusimos cómodos. Todavía jugamos con desesperación, todavía lo queremos. Eso es lo que me hace feliz: que no nos relajamos», dijo Jokic en rueda de prensa luego que los Nuggets lograron la segunda victoria consecutiva en el Kaseya Center de Miami.

La franquicia de Colorado, que inició su historia llamándose Denver Rockets y pasando a su denominación actual en 1974, quiere lograr el primer trofeo Larry O’Brien este lunes a las 21.30 cuando enfrenten a Miami en el quinto juego de la final. Los Heat ya tienen tres anillos de campeón de la liga; 2006, 2012 y 2013.

Cómo llegan Denver Nuggets y Miami Heat al quinto partido de la serie Final de la NBA

Los Nuggets están a un paso de la gloria. Lideran la serie por 3-1 luego de reponerse del 1-1 que había logrado Miami, ‘ robándose’ uno de los juegos en el Ball Arena de Denver. La serie se trasladó a Miami y Nikola Jokic y compañía dieron el golpe de autoridad ganando los dos encuentros.

Denver fue el mejor equipo de la fase regular de la Conferencia Oeste con un balance de 53-29. En playoffs eliminó a Minnesota Timberwolves por 4-1 en primera ronda. En semifinales se sacó de encima a Phoenix Suns por 4-2 y barrio a Los Angeles Lakers, 4-0, para consagrarse campeón de Conferencia Oeste por primera vez en su historia.

Los Heat no tienen margen de maniobra y necesitan un triunfo para poder llevar la serie al Kaseya Center nuevamente y tratar de igualarla. Jimmy Butler y Bam Adebayo deberán hacer un esfuerzo doble para estar a la altura de Nikola Jokic y Jamal Murray si quieren tener una chance más.

Miami clasificó 8°en la Conferencia Este con un balance de 44-38. Perdió el primer duelo de play on con Atlanta Hawks y debió jugar un partido más ante Chicago Bulls; ganó y clasificó a playoffs. En primera ronda eliminó a los mejores de la fase regular, Milwaukee Bucks, ganado la serie por 4-1. En semifinales derrotaron a New York Knicks por 4-2 y se consagraron como campeones de conferencia ganándole a Boston Celtics por 4-3.

Quintetos iniciales de Denver Nuggets y Miami Heat

Denver Nuggets: Aaron Gordon (A), Kevin Porter Jr. (A), Nikola Jokic (P), Jamal Murray (B), Kentavious Caldwell-Pope (B). Coach: Michael Malone.

Miami Heat: Jimmy Butler (A), Kevin Love (A), Bam Adebayo (P), Max Strus (B), Gabe Vincet (B). Coach: Erik Spoelstra.

Denver Nuggets vs. Miami Heat, EN VIVO: qué canal lo pasa por TV y cómo ver ONLINE

El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN 2:

Canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV

Canales 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN 2 a través de Telecentro Play, DirecTV Go y Cablevisión Flow.