La ministra de Trabajo de la provincia de Misiones, Silvana Giménez, habló sobre la importancia de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Destacó que el trabajo infantil no solo ocurre en zonas rurales, sino también en ciudades, y tiene múltiples causas. Misiones implementó políticas públicas para abordar este problema, incluyendo la creación de la COPRETI.

Santa María de las Misiones – Silvana Giménez

¿Cómo está trabajando la provincia de Misiones en este tema?

Silvana Giménez: Cuando hablamos de trabajo infantil, debemos tener en cuenta que no solo ocurre en las zonas rurales, sino también en las ciudades, con todas las problemáticas que acarrea esta situación. Es un problema complejo y multicausal que no se debe únicamente a la falta de recursos económicos de las familias, sino que también está arraigado culturalmente en algunas áreas rurales.

Misiones está trabajando intensamente en políticas públicas para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Tenemos la COPRETI (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil), que fue creada en el año 2002 por el ingeniero Carlos Rovira, durante su mandato como gobernador de nuestra provincia. Misiones es la primera provincia en Argentina que cuenta con un programa provincial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el cual cuenta con recursos en el presupuesto.

El lema de nuestro actual gobernador, el doctor Oscar Herrera Ahuad, en su primer 1 de mayo, fue «trabajo infantil cero». Desde el Ministerio de Trabajo y Empleo, que preside la COPRETI provincial, desarrollamos políticas públicas municipales en estos años, entendimos que cada municipio debe tener su propia COPRETI municipal, es decir, una Comisión Municipal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

En la actualidad, contamos con 37 comisiones municipales. Nuestro objetivo es que todos los municipios de la provincia tengan estas comisiones, pero además de su creación, también nos enfocamos en capacitar a las personas encargadas de llevarlas adelante.

En este sentido, Misiones fue la primera provincia en ofrecer una diplomatura contra el trabajo infantil, lo cual contribuye a la formación de quienes participan en las COPRETI municipales. También es importante mencionar que tenemos un convenio en el cual actualmente contamos con 11 centros de buena cosecha, que son espacios de cuidado para los hijos e hijas de trabajadores tareferos en la provincia de Misiones.

La semana pasada hablamos con un productor, representante del sector de la producción, quien mencionó que le habían pedido que se permita ser más permisivos con el trabajo de adolescentes en las chacras. ¿Es posible flexibilizar esto o atender a las demandas de los productores?

SG: Existe una normativa que no solo aborda la cuestión del trabajo infantil, sino también la protección del trabajo adolescente. Estas normativas son tanto nacionales como internacionales, y están basadas en los derechos humanos. Los adolescentes deben estar en la escuela, completando su formación. Además, deben tener tiempo para jugar y descansar adecuadamente. Las tareas rurales no son el entorno más adecuado para que un adolescente trabaje.

En Argentina, se permite el trabajo adolescente bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen no trabajar en horario nocturno, limitar la jornada a 6 horas diarias y, sobre todo, garantizar que el trabajo no ponga en riesgo la salud del adolescente.

En el caso de que el trabajo se realice dentro de la familia, ¿se considera trabajo infantil y se considera un delito?

SG: El trabajo infantil se define cuando un niño o niña trabaja para alguien que no sea un familiar. En ese caso, se considera trabajo, pero no remunerado, y no se considera un delito. Es común que los niños ayuden a sus padres en las chacras, especialmente en las zonas rurales donde esto forma parte de su cultura. Sin embargo, esto no está tipificado como un delito en el Código Penal de la República Argentina.

Si un niño no asiste a la escuela, no recibe formación adecuada y no tiene tiempo para descansar, entonces claramente estamos frente a un caso de trabajo infantil o trabajo adolescente no protegido. Aunque no sea un delito, la situación sigue siendo problemática.

¿Qué tipo de controles realiza el Ministerio de Trabajo para abordar esta problemática?

SG: Realizamos controles diarios a través de la tarea inspectiva, que abarca no solo el trabajo agrario, sino también la industria y el comercio. Estas labores de fiscalización son uno de los pilares fundamentales de las funciones del Ministerio de Trabajo. No solo nos enfocamos en el trabajo infantil y el trabajo adolescente, sino también en la registración y en garantizar todos los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

¿La gente se suma y toma conciencia para denunciar cuando detecta alguna irregularidad?

SG: Sin duda, muchas veces son los propios trabajadores quienes denuncian las condiciones de trabajo irregulares. A través de nuestra página web del Ministerio de Trabajo, y líneas telefónicas recibimos denuncias anónimas relacionadas con las condiciones de trabajo y el trabajo adolescente no registrado. Esta es una de las vías por las cuales el Ministerio asiste en casos de denuncia.

Hoy, en Almafuerte, hay una actividad y un acto conmemorativo. ¿Cómo se desarrollará?

SG: Sí, se trata de una jornada en la cual contaremos con el programa de asistencia solidaria (PAS), que ofrecerá apoyo a través de actividades recreativas para niños y adolescentes. El objetivo principal de este día es generar conciencia y visibilizar esta problemática que afecta al mundo entero, aunque en Misiones estamos trabajando arduamente para prevenirla.

Es importante destacar que, según las últimas estadísticas, reducimos en un 50% la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nuestros jóvenes demandan capacitación y formación, y en Misiones estamos implementando políticas públicas claras para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, contamos con la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de la Innovación y el recientemente inaugurado Silicon Misiones. Todo esto se relaciona con la formación y capacitación de nuestros jóvenes en la provincia.

