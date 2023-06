Las consultoras que releva el Banco Central estimaron 148,9% de inflación para el 2023

Así lo estimó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de mayo, que difundió el Banco Central. Los analistas proyectan para este año una inflación del 148,9%, 22,5 puntos porcentuales (p.p.) por arriba del pronóstico de la encuesta previa.

Tras la corrida cambiaria de fines de abril, el mercado volvió a ajustar fuertemente al alza el pronóstico de inflación para todo 2023 y ya proyecta un IPC superior al 148%, muy por encima del 126,4% que calculaba un mes atrás, según se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difundió este viernes el Banco Central.

Los analistas del REM estimaron una inflación para todo el año de 148,9% interanual, 22,5 puntos porcentuales (p.p.) por encima del pronóstico previo. Aunque quienes mejor pronosticaron esa variable en el corto plazo (TOP-10) esperan una inflación de 147,4% i.a. para 2023. Respecto del IPC Núcleo, los participantes del REM revisaron al alza la previsión para 2023, ubicándola en 148,5% i.a.

REM del BCRA: inflación esperada en mayo

En el relevamiento actual, realizado entre los días 29 y 31 del mes pasado, los analistas estimaron una inflación mensual de 9% para mayo, por encima del 8,4% registrado en abril.

«Luego de que los participantes del REM brindaran sus pronósticos al BCRA, se conoció nueva información que sugiere que la inflación mensual se moderó con respecto al 8,4% observado en abril. Tanto los diversos indicadores de alta frecuencia de precios mayoristas y minoristas monitoreados por el BCRA como el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sugieren una evolución más contenida que en el mes previo», señalaron desde el BCRA

Un fuente oficial explicó a Ámbito que «en abril (los analistas) se habían quedado cortos y ahora exageran mayo para compensar». En el equipo económico, de hecho, hablan de una inflación que empieza con siete, no con ocho, ni con nueve. Pero todavía no lo quieren comentar hasta no tener el número cerrado.

Si bien nunca es igual, en el equipo económico se ilusionan y creen que el IPC de mayo puede imitar (o al menos estar muy cerca) el 7,5% de aumento registrado en CABA en el quinto mes del año. «Lo seguro es abajo de 8», enfatizan.

Para los próximos seis meses, de junio a noviembre, los analistas del mercado proyectan un techo para la inflación mensual del 8% (junio y octubre), y un piso del 7,6% (noviembre), es decir, corrigieron al alza los valores esperados para todos los meses relevados, entre 0,7 p.p. y 1,6 p.p.

REM del BCRA: inflación para los próximos 12 meses, arriba del 170%

Respecto de la encuesta anterior, la previsión de inflación para los próximos 12 meses, que contempla buena parte del primer semestre del próximo gobierno, se elevó hasta 171,1% i.a. (+24,6 p.p. respecto del REM previo).

En tanto, la inflación proyectada para los próximos 24 meses (entre junio de 2024 y mayo de 2025) disminuyó hasta 70,0% i.a. (-3,0 p.p. respecto del REM anterior).