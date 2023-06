El presidente Fernández encabezó el acto de reapertura de FANAZUL, la fábrica militar de explosivos cerrada en 2017

El presidente Alberto Fernández, encabezó la reapertura de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos (FANAZUL) en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. La planta, perteneciente a la empresa estatal FMSE, había sido cerrada en 2017, con más de 200 trabajadores despedidos. La reactivación de la fábrica marca un hito importante en la consolidación de la soberanía de Argentina en la producción para la Defensa.

Acompañaron al máximo mandatario nacional el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), Iván Durigón, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y exministro de Defensa, Agustín Rossi, y la jefa de Producción de FANAZUL, Eugenia Giuliudori.

“Hoy veo sellado un objetivo que nos fijamos el primer día de Gobierno y que estamos efectivamente cumpliendo”, destacó el presidente.

El jefe de Estado sostuvo que FANAZUL “fue una empresa muy importante que el gobierno que me precedió entendió que no hacía falta que existiera”, y remarcó que “fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias, convencidos de que la Argentina no es un país llamado a industrializarse, sino que, decían entonces, podía ser el supermercado del mundo”.

En contraste, señaló “una de las primeras cosas que me plantearon Rossi y Taiana fue la importancia estratégica que significaba volver a ser capaces de producir explosivos, en una lógica de política de defensa nacional”.

“Estamos empezando a volver a poner en valor la industria de la Defensa y a nuestras Fuerzas Armadas”, subrayó el presidente, y al mismo tiempo expresó su “orgullo por contar con Fuerzas respetuosas de la institucionalidad y absolutamente comprometidas con la sociedad argentina”.

Por su parte, el titular de la cartera de Defensa expresó: “La reapertura de FANAZUL es una recuperación muy importante para Fabricaciones Militares y para Azul, pero sobre todo una recuperación para la industria nacional de la Defensa. Esto es una muestra de cómo se puede progresar, crear puestos de trabajo y volver producir y exportar».

“Tenemos la idea de un país que tenga una producción propia, con un nivel de desarrollo autónomo, con infraestructura productiva y una densidad industrial que permita desarrollar el valor agregado, la ciencia y la tecnología”, aseveró Taiana.

En esa línea agregó: “Por eso la recuperación de una de las muchísimas capacidades que ha tenido históricamente Fabricaciones Militares es fundamental para la producción para la Defensa, así como para la promoción y el estímulo a la pequeña y mediana empresa con la cuales se asocia”, concluyó el titular de la cartera.

A su turno, Durigón mencionó que en el año 2020, el entonces ministro de Defensa Rossi “nos encomendó la reapertura de la fábrica y luego el actual ministro Taiana ratificó la solicitud”, y expresó que “nos pusimos a trabajar fuerte, y ahí encontramos con la fuerza que nunca paró, la fuerza de los trabajadores y trabajadoras de FANAZUL”.

“Hoy es un día de mucha alegría, no sólo para el trabajador que pudo recuperar su trabajo y la estabilidad, sino que además es un día de gloria para la industria nacional y para la industria para la Defensa. Para Azul, principalmente, porque se reactiva una de sus principales industrias, y para la industria nacional, ya que gracias al esfuerzo enorme de todos y cada uno de nosotros, reabrimos FANAZUL”, afirmó el presidente de FMSE.

Antes de su cierre, FANAZUL contaba con cinco plantas productivas en funcionamiento y ofrecía servicios de destrucción de materiales explosivos para la industria petrolera, el Poder Judicial y el Ministerio de Defensa. Sin embargo, debido a un proceso de desinversión y desabastecimiento ejecutado por el Gobierno anterior, la producción se redujo gradualmente, hasta su cierre definitivo el 28 de diciembre de 2017.

En 2020, el Gobierno de Alberto Fernández inició el proceso de recuperación y puesta en valor de la fábrica, y promovió que Fabricaciones Militares reoriente su estrategia productiva y comercial para convertirse en un proveedor de productos de alta calidad destinados a las Fuerzas Armadas, organismos de seguridad, policías provinciales y sector privado.

Hoy FANAZUL se encuentra en plena expansión en el mercado regional y con un importante plan de desarrollo de sus líneas productivas, lo cual ha permitido que su nómina de trabajadores ya sea de 118 personas.

La reactivación de la fábrica ha requerido hasta el momento una inversión de más de USD 5 millones, y se tiene previsto invertir USD 1,5 millones adicionales. En total, durante el período 2020-2023, el Gobierno nacional destinará USD 6,5 millones para adquirir compresores de aire, grupos electrógenos de última generación, autoelevadores, tanques para recepción de ácidos, herramientas mecanizadas, materiales para el combate de incendios y sistemas de refrigeración de amoníaco.

Respecto a la infraestructura edilicia se refaccionaron edificios principales como el de la administración, Sistemas de Planificación Avanzada (APS en sus siglas en inglés), la planta de Nitroglicerina y Mastermix, oficinas internas, talleres, vigilancia y automotores. La recuperación del alambrado perimetral, las condiciones de accesibilidad internas, el estado general del predio y las condiciones de seguridad forestal, son fundamentales a la hora de planificar la seguridad en las plantas. Además, se habilitaron los servicios de agua, aire, vapor y energía eléctrica, como así también, las redes principales de distribución interna (cañerías y equipos principales). Se mencionan además, la reparación del autobomba, la ambulancia, los tractores para forestación, una combi para traslado de personal, como parte de la puesta en valor de los bienes existentes.

Además de la reapertura de FANAZUL, se han aprobado otros proyectos estratégicos que impulsarán las próximas actividades productivas de la fábrica, como la reactivación de la planta de nitroglicerina y Mastermix, la reactivación del servicio destrucción de explosivos y desmilitarización. Cabe destacar que la producción de Mastermix, explosivos utilizados en la minería, es especialmente relevante, ya que permitirá fabricar productos semielaborados y elaborados destinados a la exportación, lo que generará empleo y generará el ingreso de divisas al país.

En la ceremonia de reapertura de FANAZUL estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; por parte de la cartera de Defensa, el jefe de Gabinete, Héctor Mazzei; la secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac; y el subjefe de la Armada, vicealmirante Eduardo Antonio Traina. También estuvieron el presidente de CITEDEF, Pablo Bolcatto; el presidente de TANDANOR, Miguel Tudino; el gerente general de Astillero Río Santiago, Emanuel Ruiz; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora principal del CONICET, Adriana Cristina Serquis; el secretario general de la CTA Autónoma y de ATE, Hugo “Cahorro” Godoy; y la vicerrectora de Universidad Nacional del Centro, Alicia Spinello.

La historia de FANAZUL

La fábrica fue inaugurada en 1946, y desde el año 1988 integraba el potencial industrial de la dirección general de Fabricaciones Militares. A lo largo de su historia, dedicó su producción a la elaboración de trinitrotolueno (TNT), dinitrotolueno (DNT) y otros derivados de la nitración del Tolueno, explosivos gelatinosos, agentes de voladura, explosivos pulverulentos, emulsiones, boosters y carga de proyectiles para las Fuerzas Armadas. En sus 76 años llegó a ser la única productora de TNT de América del Sur y planta de carga de proyectiles de mediano y alto calibre, mientras producía para la industria civil nitrocelulosas para pinturas, gelamones y varios productos para la minería.

Los gobiernos del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apostaron a la reactivación de la planta, a través del ingreso de personal, su profesionalización y con el aporte de una fuerte inversión, que permitió que FANAZUL estuviera a la altura de los más altos estándares internacionales de seguridad y calidad.

