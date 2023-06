En medio de crecientes tensiones laborales, los prestadores de salud y educación, especialmente aquellos dedicados a la atención de personas con discapacidad, convocaron a un paro nacional en protesta por los ajustes salariales insuficientes y las difíciles condiciones laborales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/06/06-08-SantaMariadelasMisiones-Jazmin-Kinder-Situacion-prestadores-Salud-Discapacidad-8.42.mp3

Jazmín Kinder- Santa María de las Misiones

Jazmín Kinder, psicopedagoga y docente de Apoyo a la Inclusión y referente de los Prestadores Precarizados en Salud y Educación, explicó la situación que atraviesan los prestadores que el aumento salarial otorgado recientemente del 9,72% en dos cuotas resulta claramente insuficiente. Agravando aún más la situación, debido a los retrasos en los pagos, el aumento no se hará efectivo hasta los meses de septiembre u octubre, mientras que la inflación continúa creciendo.

Ante esta situación, los prestadores exigen una recomposición salarial del 100% para poder equiparar los efectos de la inflación. Además, solicitan la implementación de una cláusula de ajuste por inflación para evitar futuras desigualdades salariales. La falta de respuesta por parte del directorio y la demora en el anuncio de los aumentos generaron una gran frustración entre los trabajadores.

El paro nacional de 48 horas fue acordado a nivel nacional, sin embargo, en la ciudad de Posadas, los prestadores decidieron realizar el paro por 24 horas este viernes. Esta medida busca visibilizar la difícil situación que enfrentan y presionar a las autoridades para que tomen medidas concretas.

El impacto de esta situación no solo afecta a los prestadores, sino también a las personas con discapacidad que requieren de sus servicios. Aunque algunos profesionales optaron por dejar de atender por obras sociales, esta opción no es viable para muchos, ya que las familias no pueden costear los honorarios. La falta de remuneración adecuada y la incertidumbre laboral llevaron a algunos prestadores a buscar trabajo en otras áreas, generando una pérdida de talento en el sector.

En un esfuerzo por llamar la atención sobre su situación, los prestadores planean presentar un petitorio con miles de firmas recogidas en todo el país. Esta solicitud será entregada a las autoridades de la Superintendencia de Salud y se realizará una concentración en la Plaza 9 de Julio, donde se espera la participación masiva de prestadores y familias afectadas.

La intención es llevar a cabo una marcha de antorchas por la ciudad para destacar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.

