Mirko Ríos, el crack de Posadas que superó una leucemia y sueña con volver a jugar en Huracán de Parque Patricios: “El fútbol es todo”

Mirko Ríos, el jugador de Huracán de Rocamora, contó su historia de vida. El joven deportista, quien en el pasado formaba parte de las filas del “Globo” de Parque Patricios, fue diagnosticado con leucemia, una batalla que lo llevó al borde de la vida.

Enfrentarse a un diagnóstico de Leucemia es un desafío abrumador para cualquier persona, pero Mirko demostró una valentía y determinación inquebrantables. A medida que su salud empeoraba, su única esperanza residía en un trasplante de médula ósea. Y fue entonces cuando su hermana se convirtió en su ángel guardián.

“Yo empiezo a jugar a los cuatro años. De chico ya iba a la cancha, para mi el fútbol es todo”, contó Mirko en diálogo con Reel Deportivo.

“En principio de enero me fui a jugar un torneo en Brasil, al jugar me cansaba mucho y no aguantaba los partidos”, comentó.

Luego, según relata, los médicos le sacaron sangre e iniciaron investigaciones para saber qué enfermedad tenía: se confirmó lo peor, tenía leucemia. “Cuando estuve el primer mes internado, me iban a visitar compañeros de la pensión, coordinadores y técnicos”, dijo.

“Siempre sueño con volver, cuando me autorizaron, no dudé y comencé a venir Sin el fútbol, nada sería igual”, exclamó el joven deportista.

Su hermana decidió donarle médula ósea a Mirko, arriesgando su propia salud por el bienestar de su hermano. Este gesto de amor y generosidad no solo le salvó la vida a Mirko, sino que también reafirmó el vínculo especial que comparten como hermanos.

Después de someterse al trasplante y de un arduo proceso de recuperación, Mirko ha logrado salir adelante. Hoy en día, se encuentra en perfecto estado de salud y ha retomado su pasión por el fútbol. Entrena día a día en el club del barrio Rocamora, poniendo todo su esfuerzo y dedicación para recuperar su forma física y volver a las canchas.

Pero su historia no termina aquí. Mirko tiene un sueño que lo impulsa a seguir adelante: regresar a Buenos Aires y volver a vestir la camiseta de Huracán. Para él, el fútbol no es solo un deporte, sino una parte fundamental de su vida y de su identidad. Anhela con fervor volver a competir en el equipo que alguna vez le dio la oportunidad de demostrar su talento.