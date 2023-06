Tirolesa y rappel, opciones diferentes para disfrutar de la Selva Misionera

En medio de la exuberante selva misionera, la empresa Jungle Fly ha creado una experiencia única que combina diversión, aventura y respeto por el entorno natural. José Cantaleano, responsable de Jungle Fly, nos cuenta en exclusiva sobre la propuesta que están ofreciendo a los visitantes en la localidad de Puerto Iguazú.

«Nosotros actualmente le estamos llamando la experiencia Jagger Fly en la selva. Así la idea es jugar un poquito, interactuar en la selva, respetando todos los conceptos de preservación. Queremos un verde total acá. Y las personas que vienen acá queremos que disfruten del lugar que estamos cuidando. Que la selva. Y le fuimos sumando juegos que se notan. Tenemos tirolesa», comenta entusiasmado Cantaleano.

La aventura en Jagger Fly no solo se trata de adrenalina, sino también de apreciar y proteger el entorno natural. Cantaleano destaca: «Tenemos puentes colgantes como repelente. Hay un montón de actividad que hacemos. El trekking ya es exigente. Las condiciones son de siete años. A 65 años tiene que tener un cierto estado físico para esta actividad. De todas maneras, el rapel es el más exigente y he asistido, así que jugamos sin problema».

La preservación de la selva es una prioridad para Jungle Fly. Cantaleano enfatiza: «No, no, el entorno es totalmente natural. No se taló nada, no se cortó nada. Fuimos buscando la parte abierta por naturaleza y ahí, por ahí caminamos». Este enfoque sostenible permite a los visitantes sumergirse en la selva sin alterarla significativamente.

En cuanto a la duración del recorrido, Cantaleano explica: «Bueno, siempre me preguntan eso y yo digo depende del estado físico del grupo, pero son dos horas de hora y media aproximadamente. Con cada grupo depende como viene el grupo desarrollándose, si son este muy activo, quizás ahora estamos terminando».

Además de la emocionante experiencia de los juegos, los visitantes también pueden disfrutar de la belleza natural de la selva. «Y la gente puede recorrer tranquilamente la selva, observar los árboles. Se ve el río Iguazú también de fondo», señala Cantaleano. El mirador del río Iguazú brinda una vista impresionante hacia Paraguay, mientras que durante la tirolesa se puede apreciar el río Paraná.

La seguridad es primordial en Jagger Fly, y Cantaleano asegura: «Todos los días, todos los días probamos acá es cero error perfecto». Con técnicos y bomberos capacitados en el lugar, los visitantes pueden disfrutar de la aventura con total tranquilidad.

Al concluir la entrevista, Cantaleano muestra su pasión por su trabajo: «Sí, obvio. Sí, claro. Hacemos. Hacemos rescate. Tengo técnicos, tengo bomberos que trabajan acá, así que estamos completos».

La experiencia Jagger Fly ofrece una oportunidad única para disfrutar de la adrenalina de los juegos en medio de la selva misionera, al mismo tiempo que se fomenta la preservación y el respeto por la naturaleza. Si estás en Puerto Iguazú, no puedes dejar de vivir esta experiencia única y emoci