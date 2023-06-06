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Misiones | Qué empresas de colectivos interrumpen sus servicios este miércoles

Luciana Rodriguez

Este miércoles el servicio de transporte se verá afectado por una medida de los choferes que reclaman el pago de sus haberes. Mirá como afectará a cada empresa según informaron desde la Policía de Misiones.

▪︎EMPRESA BENCIBENGA: NO SE ADIERE AL PARO, TRABAJARÁN NORMAL

▪︎EMPRESA CASIMIRO: TRABAJARAN CON REDUCCIÓN DE UNIDADES HASTA LAS 12 DEL DIA 07/06/23 DONDE EMPEZARAN PARO TOTAL DE ACTIVIDADES.

▪︎EMPRESA TIPOKA: TRABAJARAN CON REDUCCIÓN DE UNIDADES HASTA LAS 12 DEL DIA 07/06/23 DONDE EMPEZARAN PARO TOTAL DE ACTIVIDADES.

▪︎EMPRESA RIO URUGUAY: TRABAJARAN NORMALMENTE, HASTA EL MOMENTO NO SE ADIEREN.

▪︎EMPRESA SINGER: TRABAJARAN NORMALMENTE, HASTA EL MOMENTO NO SE ADIEREN.

▪︎EMPRESA CRUCERO DEL NORTE: TRABAJARAN NORMALMENTE, HASTA EL MOMENTO NO SE ADIHEREN.

 

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