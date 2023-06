Jorge Messi le puso un freno al Barcelona y dejó una frase alarmante: “Leo no está bien anímicamente”

A horas de ilusionar al mundo catalán con el posible regreso de su hijo, su padre y representante volvió a hablar y contó detalles del estado anímico del delantero. Blanquéo qué le molesta a la familia.

Jorge Messi cenó el lunes por la noche en un restaurante de Barcelona, allí donde un periodista español lo encontró y con quien mantuvo una conversación a la que, pese a que no aceptó fuera grabada, le dio el visto bueno para ser reproducida.

Habló de una negociación muy difícil con el Barcelona para el regreso de Lionel, todo después de que en horas previas había hablado de buenos avances, pero fundamentalmente generó preocupación cuando se refirió al estado anímico del delantero: “No está bien”.

El padre y representante de Lionel habló con el periodista Carlos Monfort, quien luego reprodujo en la cuenta de Jijantes, un equipo de la King League, lo que le tocó vivir cuando encontró a Jorge alrededor de las 23:56 del lunes.

Las declaraciones de Jorge Messi

“La negociación con el Barcelona está difícil. Ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Messi, no creo que se dé, está bastante complicado”.

“Ahora mismo depende de un montón de cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será, siempre ha estado muy cómodo aquí, estamos pendientes de muchas cosas, no de lo económico, él jugaría gratis”.

“Está un poco cansado de todo lo que se dice. Ahora no vendrá él para aquí, se va a China con la Selección y por ahora no vendrá”.

“Molesta que se hable mal de Leo. Sufre y no es que no quiera venir, pero anímicamente está mal, no sabe qué hacer, está aburrido de la situación, siente un poco de presión después de dos años difíciles en París, especialmente los primeros cuatro meses en los que tuvo que vivir en un hotel y de eso le costó recuperarse”.

“La relación con Laporta es muy buena. Si no viene a Barcelona se despedirá con algo grande, pero vaya bien o mal, habrá un comunicado entre hoy y mañana para anunciar su decisión”.