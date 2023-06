En Argentina se contabilizaron 29 femicidios por mes en lo que va del 2023

Entre el 1° de enero de este año y el último 31 de mayo, fueron en total 145 víctimas de violencia de género: 129 femicidios, dos trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

En lo que va del año, se contabilizaron 29 femicidios por mes, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» que dirige La Casa del Encuentro.

En el informe se indica que en total, entre el 1° de enero de este año y el último 31 de mayo, fueron en total 145 víctimas de violencia de género: 129 femicidios, dos trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Otros de los datos más relevantes del informe, señala que en total en ese período, 156 hijas /hijos quedaron sin madre, y de ese total, el 58% son menores de edad.

Se indicó además que el 56% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas, y que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (61% fueron asesinadas en su hogar). Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta.

Tal vez te interese leer: Desconectar para reconectar: la importancia de encontrar el equilibrio en un mundo hiperconectado

«Necesitamos un Estado que implemente y ejecute políticas públicas federales. El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no de Inseguridad», manifestaron desde el Observatorio.

Y agregaron: «Detrás de cada víctima hay una mujer, o persona trans asesinada, una familia devastada e hijos e hijas sin su madre. No se puede prevenir de lo que no se habla. Exigimos el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos interpela porque ahí llegamos tarde».

En el informe se detalló que 23 víctimas habían realizado la denuncia; que 10 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención; que siete femicidas pertenecían o eran ex fuerza de seguridad; que una persona era víctima de prostitución o trata; que tres víctimas estaban embarazadas; que 10 víctimas tenían indicio de abuso sexual; y dos eran mujeres trans.

Además, se indicó que 13 femicidios ocurrieron en contexto de narcocriminalidad; que 14 femicidios fueron vinculados de varones adultos y niños; y que 24 femicidas se suicidaron.